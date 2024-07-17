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اقتصاد

النفط يرتفع بفضل تراجع المخزونات الأميركية

النفط يرتفع بفضل تراجع المخزونات الأميركية
17 يوليو 2024 12:53

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء غداة هبوط خام برنت إلى أدنى مستوى في شهر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.32 بالمئة إلى 84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.43 بالمئة إلى 81.11 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو.
وقالت مصادر بالسوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو.

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المصدر: وكالات
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