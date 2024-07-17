«سيدات أعمال أبوظبي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «إيدلمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «إيدلمان»، شركة الاتصال والعلاقات العامة العالمية، تهدف إلى توفير مختلف سبل الدعم لسيدات ورائدات الأعمال، بما في ذلك تزويدهنّ بمهارات القيادة والاتصال، لتعزيز تواجدهنّ وازدهارهنّ في قطاع الأعمال.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مجلس سيدات أعمال أبوظبي مع شركة «إيدلمان» على تنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة ضمن عدة مجالات تثقيفية وتدريبية تُركز على مهارات القيادة والتواصل والصحة النفسية والذهنية، وتُسلط الضوء على التقنيات الذكية الجديدة لتعزيز قطاع الأعمال. وستُسهم المذكرة في تمكين رائدات الأعمال وعضوات المجلس الطموحات من التواصل بفاعلية مع خبراء الاتصال لدى «إيدلمان» لتبادل الخبرات والحصول على الإرشاد والتوجيه الإعلامي.

وقّع مذكرة التفاهم كلّ من مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعمر القرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، بحضور عدد من ممثلي المجلس وشركة «إيدلمان»، وذلك في مقر الغرفة بأبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يُعدّ تمكين المرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم الأعمال المتطوّر اليوم بمثابة أحد أبرز الأولويات لدى مجلس سيدات أعمال أبوظبي. ويُشكّل تعاوننا مع»إيدلمان«خطوة هامة على صعيد إتاحة المزيد من الفرص النوعية لعضوات المجلس للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الاتصال والقيادة. وبالاستفادة من خبرات»إيدلمان«الواسعة، نسعى إلى تمكين مجتمع سيدات الأعمال في أبوظبي من تحقيق المزيد من التميز والابتكار والمساهمة في دعم النموّ الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي.»

ومن جانبه، قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط: «يسعدني الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة قيمنا المشتركة، والتزامنا بدعم سيدات ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة في أبوظبي. ونتطلّع إلى مواصلة تعاوننا المستمر لتعزيز تبادل الخبرات لما فيه مصلحة عضوات المجلس».

وينسجم توقيع مذكرة التفاهم مع التزام «إيدلمان» تجاه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد، وحرص الشركة على دعم وتمكين الشباب الإماراتي، من خلال توفير فرص التدريب الداخلي والتوجيه والعمل المشترك.