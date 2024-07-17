الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سيدات أعمال أبوظبي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «إيدلمان»

«سيدات أعمال أبوظبي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «إيدلمان»
17 يوليو 2024 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «إيدلمان»، شركة الاتصال والعلاقات العامة العالمية، تهدف إلى توفير مختلف سبل الدعم لسيدات ورائدات الأعمال، بما في ذلك تزويدهنّ بمهارات القيادة والاتصال، لتعزيز تواجدهنّ وازدهارهنّ في قطاع الأعمال.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مجلس سيدات أعمال أبوظبي مع شركة «إيدلمان» على تنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة ضمن عدة مجالات تثقيفية وتدريبية تُركز على مهارات القيادة والتواصل والصحة النفسية والذهنية، وتُسلط الضوء على التقنيات الذكية الجديدة لتعزيز قطاع الأعمال. وستُسهم المذكرة في تمكين رائدات الأعمال وعضوات المجلس الطموحات من التواصل بفاعلية مع خبراء الاتصال لدى «إيدلمان» لتبادل الخبرات والحصول على الإرشاد والتوجيه الإعلامي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعمر القرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، بحضور عدد من ممثلي المجلس وشركة «إيدلمان»، وذلك في مقر الغرفة بأبوظبي.
وفي هذا الصدد، قالت مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يُعدّ تمكين المرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم الأعمال المتطوّر اليوم بمثابة أحد أبرز الأولويات لدى مجلس سيدات أعمال أبوظبي. ويُشكّل تعاوننا مع»إيدلمان«خطوة هامة على صعيد إتاحة المزيد من الفرص النوعية لعضوات المجلس للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الاتصال والقيادة. وبالاستفادة من خبرات»إيدلمان«الواسعة، نسعى إلى تمكين مجتمع سيدات الأعمال في أبوظبي من تحقيق المزيد من التميز والابتكار والمساهمة في دعم النموّ الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي.»
ومن جانبه، قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط: «يسعدني الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة قيمنا المشتركة، والتزامنا بدعم سيدات ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة في أبوظبي. ونتطلّع إلى مواصلة تعاوننا المستمر لتعزيز تبادل الخبرات لما فيه مصلحة عضوات المجلس».
وينسجم توقيع مذكرة التفاهم مع التزام «إيدلمان» تجاه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد، وحرص الشركة على دعم وتمكين الشباب الإماراتي، من خلال توفير فرص التدريب الداخلي والتوجيه والعمل المشترك.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «سيدات أعمال أبوظبي» و«سيين» لتعزيز التجارة الرقمية
مجلس سيدات أعمال أبوظبي
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
خالد بن محمد بن زايد
علوم الدار
ودعه خالد بن محمد بن زايد.. الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
اليوم 16:34
مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2025
الرياضة
مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2025
اليوم 16:33
حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم
اليوم 16:26
أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 16:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©