شراكة استراتيجية بين «حديد الإمارات» و«إيفرسينداي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حديد الإمارات»، التابعة لمجموعة حديد الإمارات أركان، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة إيفرسينداي (Eversendai)، الرائدة عالمياً في مجال الحديد والصلب والإنشاءات المعدنية.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مشروع قرية التزلج في منتجع تروجينا في مدينة نيوم، التي تعد من أضخم المشاريع وأكثرها طموحاً في المملكة العربية السعودية.وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية وهامة لصناعة الحديد والصلب في المنطقة، وتعكس الالتزام الراسخ بتحقيق الابتكار المستدام والتميز البيئي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة حديد الإمارات بتوريد عوارض الحديد الهيكيلية عالية الجودة التي تم إنتاجها بطريقة مستدامة بيئياً لتوفير متانة فائقة لبناء أساسات مشروع قرية التزلج في منتجع تروجينا، مما يسهم في تحقيق رؤية طموحة لمستقبل متطور ومستدام.



وجرى توقيع اتفاقية الشراكة في حفل رسمي، إيذاناً ببداية شراكة قوية تهدف إلى إرساء معايير جديدة في التميز بمجال البناء. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة حديد الإمارات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيبرز دورها المحوري في توريد منتجاتها للمشاريع الطموحة والمبتكرة في المنطقة.



وبهذه المناسبة، قال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع شركة إيفرسينداي للعمل على هذا المشروع الهام الذي سيشكل إحدى الركائز الأساسية لمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية. تلتزم حديد الإمارات بتقديم حلول حديد مستدامة تلبي المعايير الصارمة والمتطلبات الدقيقة لمشاريع البناء المبتكرة. يجسد هذا التعاون التزامنا بقيادة جهود التنمية المستدامة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق أعلى مستويات القيمة للشركاء، وسيسهم في تحقيق رؤى طموحة لإرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة».



من جانبه، أكد ناريشناث ناثان، نائب المدير العام لدى مجموعة إيفرسينداي على أهمية الرؤية المشتركة لتحقيق التميز، قائلاً: «تفخر إيفرسينداي بالتعاون مع حديد الإمارات لدعم إنشاء قرية التزلج في منتجع تروجينا، هذا المشروع المتميز الذي يعكس تكامل قدراتنا في توفير حلول الصلب ذات المستوى العالمي للإنشاءات. إن هذه الشراكة تعكس التزامنا الكامل بدفع حدود الهندسة والبناء إلى آفاق جديدة».



ومن المتوقع أن تصبح قرية التزلج في منتجع تروجينا وجهة عالمية رائدة، حيث توفر تجارب ترفيهية غير مسبوقة في المنطقة. ستلعب عوارض الحديد الهيكيلية المتطورة التي تنتجها حديد الإمارات دوراً حاسماً في تعزيز السلامة الهيكلية واستدامة القرية، مما يضمن تلبية أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة.