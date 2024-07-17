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اقتصاد

«دبي للشركات العائلية» يطلق نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة

«دبي للشركات العائلية» يطلق نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة
17 يوليو 2024 15:06

دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. 
ووفق بيان صادر عن المركز اليوم، يأتي إصدار النموذج، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز، لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية، حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يساهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية.
 ويشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة، بحسب المركز، ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تساهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل.
ويستعرض النموذج الأسس التي تشكل آليات حوكمة العائلة، ويهدف إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية، لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. 
ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءا من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية.وتشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال، كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، بالإضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تساهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية، من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة، على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها.
ويهدف النموذج الإرشادي إلى تمهيد الطريق للمستقبل وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، وذلك من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية.

الشركات العائلية
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