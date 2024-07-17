الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"جونسون آند جونسون" تحقق أرباحاً وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات

"جونسون آند جونسون" تحقق أرباحاً وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات
17 يوليو 2024 17:41

نيويورك (رويترز)

سجلت شركة جونسون آند جونسون (JNJ) أداءً قويًا في الربع الثاني من العام، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين الماليين في وول ستريت.

وحققت شركة الرعاية الصحية أرباحاً للسهم المعدل بمقدار 2.82 دولار، متجاوزة توقعات المحللين بفارق 0.10 دولار، وبلغت الإيرادات 22.45 مليار دولار، متفوقة أيضاً على التقديرات بقيمة 22.34 مليار دولار.

ويمثل هذا الأداء زيادة بنسبة 4.3% في نمو مبيعاتها مع نمو تشغيلي بنسبة 6.6%.

وعقب هذا الإعلان، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2.1% بفعل ردود الفعل الإيجابية على تجاوز الأرباح والإيرادات التوقعات .

وأظهرت نتائج "جونسون آند جونسون" زيادة بنسبة 10.2% في ربحية السهم المعدلة على الرغم من انخفاض بنسبة 5.9% في الأرباح المعلنة بسبب الرسوم التي تُفرض لمرة واحدة.

وشهدت مبيعات الشركة التشغيلية، باستثناء التغيرات في أسعار صرف العملات والمبيعات من لقاح "كوفيد-19"، نمواً بنسبة 7.1%.

وأرجع خواكين دواتو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة، النجاح في هذا الربع إلى تركيز الشركة على الابتكار وتقدم خطها الإنتاجي، بما في ذلك التطورات الكبيرة في العلاجات مثل TREMFYA و RYBREVANT ومنصة VARIPULSE.

وفي قطاع الأدوية المبتكرة، شهدت الشركة نمواً عالمياً في المبيعات التشغيلية بنسبة 8.8%، باستثناء لقاح كوفيد-19، بفضل الأداء القوي في مجالات الأورام والمناعة. كما شهد قطاع التكنولوجيا الطبية نمواً، مع زيادة الإيرادات التشغيلية عالمياً بنسبة 4.4%، بفضل المكاسب القوية في منتجات الأجهزة الفيزيولوجيا الكهربائية ومنتجات إغلاق الجروح.

ورفعت "جونسون آند جونسون" توقعات مبيعاتها للعام 2024، وتوقعت الشركة أرباحاً للسهم بقيمة 10.05 دولار للعام الكامل، متفوقة بقليل من إجماع الخبراء الماليين البالغ 10.01 دولار أميركي.

أعرب دواتو عن ثقته في مسار الشركة، قائلاً: "بفضل خطة إنتاج قوية، والأحداث التنظيمية القادمة، ودمج "شوك ويف"، والنجاخ المستمر في المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً، لدينا أساس قوي للنمو القريب والبعيد".

يظهر الأداء القوي لشركة "جونسون آند جونسون" في الربع الثاني من العام، التزامها بالابتكار والنمو الاستراتيجي، مما يجعلها شركة جذابة للمستثمرين وشركة بارزة في مجال الرعاية الصحية.

جونسون آند جونسون
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
حريق في مركز تجاري في الصين
الأخبار العالمية
حريق في مركز تجاري في الصين
اليوم 19:08
أوباميانج: حان الوقت لبدء فصل جديد!
الرياضة
أوباميانج: حان الوقت لبدء فصل جديد!
اليوم 18:59
محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء
اليوم 18:58
اتحاد الملاكمة ينظم بطولة الإمارات المفتوحة
الرياضة
اتحاد الملاكمة ينظم بطولة الإمارات المفتوحة
اليوم 18:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©