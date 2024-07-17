"جونسون آند جونسون" تحقق أرباحاً وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات

نيويورك (رويترز)

سجلت شركة جونسون آند جونسون (JNJ) أداءً قويًا في الربع الثاني من العام، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين الماليين في وول ستريت.

وحققت شركة الرعاية الصحية أرباحاً للسهم المعدل بمقدار 2.82 دولار، متجاوزة توقعات المحللين بفارق 0.10 دولار، وبلغت الإيرادات 22.45 مليار دولار، متفوقة أيضاً على التقديرات بقيمة 22.34 مليار دولار.

ويمثل هذا الأداء زيادة بنسبة 4.3% في نمو مبيعاتها مع نمو تشغيلي بنسبة 6.6%.

وعقب هذا الإعلان، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2.1% بفعل ردود الفعل الإيجابية على تجاوز الأرباح والإيرادات التوقعات .

وأظهرت نتائج "جونسون آند جونسون" زيادة بنسبة 10.2% في ربحية السهم المعدلة على الرغم من انخفاض بنسبة 5.9% في الأرباح المعلنة بسبب الرسوم التي تُفرض لمرة واحدة.

وشهدت مبيعات الشركة التشغيلية، باستثناء التغيرات في أسعار صرف العملات والمبيعات من لقاح "كوفيد-19"، نمواً بنسبة 7.1%.

وأرجع خواكين دواتو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة، النجاح في هذا الربع إلى تركيز الشركة على الابتكار وتقدم خطها الإنتاجي، بما في ذلك التطورات الكبيرة في العلاجات مثل TREMFYA و RYBREVANT ومنصة VARIPULSE.

وفي قطاع الأدوية المبتكرة، شهدت الشركة نمواً عالمياً في المبيعات التشغيلية بنسبة 8.8%، باستثناء لقاح كوفيد-19، بفضل الأداء القوي في مجالات الأورام والمناعة. كما شهد قطاع التكنولوجيا الطبية نمواً، مع زيادة الإيرادات التشغيلية عالمياً بنسبة 4.4%، بفضل المكاسب القوية في منتجات الأجهزة الفيزيولوجيا الكهربائية ومنتجات إغلاق الجروح.

ورفعت "جونسون آند جونسون" توقعات مبيعاتها للعام 2024، وتوقعت الشركة أرباحاً للسهم بقيمة 10.05 دولار للعام الكامل، متفوقة بقليل من إجماع الخبراء الماليين البالغ 10.01 دولار أميركي.

أعرب دواتو عن ثقته في مسار الشركة، قائلاً: "بفضل خطة إنتاج قوية، والأحداث التنظيمية القادمة، ودمج "شوك ويف"، والنجاخ المستمر في المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً، لدينا أساس قوي للنمو القريب والبعيد".

يظهر الأداء القوي لشركة "جونسون آند جونسون" في الربع الثاني من العام، التزامها بالابتكار والنمو الاستراتيجي، مما يجعلها شركة جذابة للمستثمرين وشركة بارزة في مجال الرعاية الصحية.