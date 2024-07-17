الكشف عن بيع محتمل لشركة "GitLab"

كشف تقريراً نشرته وكالة رويترز أن شركة GitLab، الشركة الأميركية المتخصصة في أدوات تطوير البرمجيات السحابية المدعومة من عملاق التكنولوجيا "جوجل"، تعتزم البحث عن مشترين بعد جذب اهتمام بالاستحواذ عليها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وبحسب "رويترز" تعمل الشركة حالياً مع مستشاري استثمار لاستكشاف خيارات البيع، وتفيد التقارير أن شركة GitLab، التي تقدر قيمتها بحوالي 8 مليارات دولار، تجذب اهتمام شركات مماثلة، بما في ذلك شركة Datadog للمراقبة السحابية.

ورغم أن هذه الصفقة المحتملة ما تزال في مراحلها الأولى، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه قطاعات التكنولوجيا نشاطاً متزايداً في مجال الاستحواذات، مع تقدم شركة "ألفا بت" في محادثاتها للاستحواذ على شركة "ويز" بقيمة 23 مليار دولار.

وسجلت قطاعات التكنولوجيا أكبر حصة من الاندماجات والاستحواذات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت 42% عن العام الماضي لتصل إلى 327.2 مليار دولار عالمياً، وفقاً لبيانات من "ديلوجيك".

وتتيح منصة GitLab للمستخدمين من إدارة وتصميم البرمجيات بأداة واحدة، وهناك أكثر من 30 مليون مستخدم نشط للشركة، ورغم تحقيقها لنمو قوي في الإيرادات، تواجه GitLab تحديات في تسعير منتجاتها وسط منافسة شرسة مع شركات مثل Microsoft.

وفي حين أن الشركة سجلت نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 169.2 مليون دولار وسجلت للمرة الأولى تدفق نقدي إيجابي في الربع الأخير لها، فإنها أقرت بوجود عوائق في تسعير عروضها مع التنافس مع Microsoft.