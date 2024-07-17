«مالية عجمان» تعزز التجربة الرقمية للخدمات الحكومية مع «أبوظبي الأول»

عجمان (الاتحاد)

أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول، تختص بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحَّدة لحكومة عجمان «سداد عجمان» ومحفظتها الرقمية، بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة «سداد عجمان»، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل، مجدداً حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات.

وأعرب عبدالله محمد الجنيبي، مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول، عن تطلع البنك إلى المساهمة مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية، عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسة ضمن قناة واحدة، مؤكداً أن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة.