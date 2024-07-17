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اقتصاد

مصر توافق على مشروعات طاقة متجددة بالتعاون مع «أميا باور» الإماراتية

خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (وام)
18 يوليو 2024 01:09

القاهرة (وام)

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وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض المقدم من شركة «أميا باور»، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة قبل صيف 2025.
وذكر المجلس في بيان له «إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع «أبيدوس» للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات.
كما تشمل إضافة 1500 ميجاوات من الطاقة المتجددة - طاقة شمسية وطاقة رياح -، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات، وتنفيذ مشروع «أمونت» لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات».
ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة «أميا باور» قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات، شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.

أميا باور
مصر
الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية
الطاقة النظيفة
مجلس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي
الإمارات
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