بنوك تستعد لإطلاق «جيوَن» أول بطاقة خصم إماراتية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تستعد بنوك عاملة في الدولة لطرح بطاقة الخصم «جيوَن» بعد اكتمال البنية التحتية الرقمية لنظام التكنولوجيا الخاص بأول بطاقة خصم محلية في دولة الإمارات.

وأفادت مصادر مصرفية لـ«الاتحاد» بأن البنوك ستبدأ في إصدار بطاقات «جيوَن» بنهاية الربع الثالث، متوقعة زيادة عدد البطاقات المصدرة بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأكدوا أن 95% من أجهزة الصراف الآلي مستعدة الآن لمعالجة البطاقة، فيما ستكون نسبة تتجاوز 90% من محطات نقاط البيع في الدولة قادرة على معالجة معاملات البطاقة بنهاية الشهر المقبل، مرجحين إصدار نحو 8 ملايين بطاقة من «جيوَن» خلال عام أو عامين مقبلين.

وأعلن بنك المارية المحلي، والذي يعد المُصدر الأول لبطاقة الخصم «جيوَن» في دولة الإمارات، أنه أتم بنجاح، أول عملية سحب من جهاز الصراف الآلي باستخدام البطاقة، وأول معاملة دفع وشراء على جهاز الدفع (POS)، وكذلك البنية التحتية لنظام التكنولوجيا لبطاقة الخصم المحلية «جيوَن»، معرباً عن استعداده لتزويد البنوك الأخرى المهتمة بالبطاقة الجديدة وتوفير المحفظة الرقمية التي تستطيع البنوك العاملة بالدولة استخدامها لتقديم بطاقات «جيوَن» لعملائها، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.



مستقبل الخدمات

وتمثل بطاقة «جيوَن»، من شركة الاتحاد للمدفوعات، أول بطاقة خصم إماراتية جديدة معتمدة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وتوفر للعملاء تجربة دفع فورية وآمنة وسلسة.

وترمز البطاقة إلى مستقبل الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، حيث تقدم لجميع المواطنين والمقيمين تجربة مالية مبسطة وسهلاً الوصول إليها، مما يعزز الشمول المالي ويوجه دولة الإمارات نحو مستقبل غير نقدي.

ووفقاً للجداول الزمنية المحددة من قبل مصرف الإمارات المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات، فمن المستهدف أن تكون البطاقة الجديدة بمثابة إضافة لبطاقات الخصم الحالية التي يزيد عددها على 10 ملايين بطاقة في سوق الدولة خلال فترة العامين ونصف العام المقبلين.

كما يمكن استخدام بطاقة «جيوَن» كبطاقة مستقلة أو مشتركة مع أنظمة البطاقات الدولية مثل «فيزا» و«ماستر كارد».

وقدم بنك المارية المحلي، للبنوك الأخرى، محفظة بنك المارية المحلي الرقمية ليكون المنصة الذي تستطيع جميع البنوك استخدامها لتقديم بطاقات «جيون» لعملائها، وبحيث يتمكن عملاء البنوك المختلفة، من خلال المحفظة الرقمية، من إرسال الأموال واستلامها وإتمام المدفوعات، سواء المحلية أو الدولية.



مركز عالمي

تعزز المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن» التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمدفوعات الرقمية.

وتتمثل فوائد تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، في تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمدفوعات الرقمية.

ويعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، جزءاً مهماً من برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق من أجل تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.



أفضل الآليات

كشف محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، عن وضع البنك خطة لتطبيق الجيل الجديد من منظومة «جيوَن» للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وبهدف تنفيذ رؤية شركة الاتحاد للمدفوعات التي تطمح لتقديم أفضل آليات الدفع والتحويل النقدي داخل دولة الإمارات.

وأوضح أنه من أجل تمكين العملاء من الشركات والأفراد من التخطيط المالي لمصروفاتهم وحسن الإدارة المالية لمدخراتهم، تم ربط بطاقة «جيوَن» بالمحفظة الرقمية المدرجة على متجر آبل وجوجل بلاي باسم Mwallet AE الذي يستطيع الجميع تحميله وفتح حسابات رقمية تلقائياً مع الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي «آيبان»، مؤكداً أن هذه المحفظة مدعومة بخدمات أخرى مثل التحويل الخارجي وغيره من الخدمات المالية المتميزة.