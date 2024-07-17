ولي عهد أم القيوين يشهد إطلاق المشروع العقاري الفاخر بجزيرة السينية

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل إطلاق المشروع العقاري الفاخر في جزيرة السينية بأم القيوين، بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين «أم القيوين العقارية» و«شوبا العقارية».

وتم خلال الحفل، الذي أُقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، الكشف عن تفاصيل المشروع الذي يُعد أحدث وجهة لنمط الحياة العصرية وأحد أكبر وأرقى مشاريع الرفاهية في إمارة أم القيوين.

ويجمع المشروع بين المعيشة الفاخرة وأجواء الجزيرة الهادئة التي تُحيط بها مياه الخليج العربي والمناظر الطبيعية الخضراء، ويوفر فرصة فريدة لقاطني الجزيرة للاستمتاع بأسلوب حياة راقٍ ومرافق عصرية وحلول فعالة.

كما يوفر المشروع مزيجاً فريداً من السكينة والرفاهية والبيئة الطبيعية، ليرسي بذلك معايير جديدة للصناعة في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، من خلال تقديم مساحات سكنية تتجاوز توقعات العملاء والحفاظ على البيئة والتراث الغني للجزيرة.

ويقع المشروع على بعد دقائق من جزيرة المرجان، حيث سيتيح تنقلاً سلساً عبر جسر في وسط البحر، بالإضافة إلى إمكانية السفر بحراً على طول ساحل الخليج العربي.

كما يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من المواقع الرئيسية، وهو ما يعزز جاذبيته وأهميته كوجهة إقليمية، إذ يعتمد في تفاصيله على منهجية صديقة للبيئة، تجمع بين صفاء المياه وجمال الطبيعة وتضمن الحفاظ على الموئل البيئي للجزيرة، التي توفر توازناً فريداً بين الطبيعة والترفيه والأناقة من خلال البحيرات والمراسي والمناطق المخصصة للمركبات المائية الآلية وغير الآلية.

وتعدّ جزيرة السينية موقعاً مثالياً يوفّر أجواء من الهدوء والسكينة بعيداً عن صخب المدينة، وسط مياه الخليج العربي ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولاً خاصاً إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

شهد الحفل.. الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، مدير عام أم القيوين العقارية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ورافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة مجموعة «شوبا» وفرانسيس ألفريد، مدير عام شركة شوبا العقارية.