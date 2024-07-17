الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية لتطوير البنية التحتية السياحية في إندونيسيا بقيمة 3 مليارات دولار

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
18 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي: رؤى مشتركة في التنمية والازدهار المستدام

وقعت وزارة الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق، والتي تتضمن خططاً لاستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، في تطوير البنية التحتية السياحية في إندونيسيا، بحسب بيان صادر عن إيجل هيلز.
وقع مذكرة التفاهم كل من إريك ثوهير، وزير الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية ومحمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية ومؤسس شركة إعمار العقارية.
ومن أبرز ما تضمنته اتفاقية التعاون استثمار شامل يخص تطوير قطاع العقارات، وقطاع المطارات، والوجهات السياحة، ونقل الخبرات من خلال الدراسات المشتركة والورش البرامج التدريبية، وتحسين البنية التحتية للمطارات وبالأخص مطار سوكارنو-هاتا الدولي، وتطوير الفنادق المملوكة للدولة وفق أفضل المعايير الفندقية العالمية، فضلاً عن تطوير وجهات سياحية شاملة جديدة.
وأعرب الوزير إريك ثوهير عن تفاؤله بشأن هذا التعاون، قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية لحظة محورية لقطاع السياحة في إندونيسيا، من خلال توحيد الجهود مع إيجل هيلز العقارية، نحن نمهد الطريق لنمو وتطور غير مسبوقين في صناعة الضيافة في بلادنا».
وأضاف: «هذا التعاون يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا الوطنية لتنويع اقتصادنا وجعل إندونيسيا وجهة سياحية عالمية رائدة. نحن واثقون من أن هذا التعاون لن يعزز فقط بنيتنا التحتية بل سيوفر أيضاً فرص عمل كبيرة ويدفع النمو الاقتصادي لإندونيسيا».
من جهته قال محمد العبار: «تتمتع إندونيسيا بإمكانيات عظيمة بفضل مواردها العديدة ووجهاتها السياحية. نحن نؤمن بأن إندونيسيا يمكن أن تكون من أهم المنافسين عالمياً ونؤمن بأنه يمكن أن تزيد نسبة مساهمة السياحة وقطاعاتها المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وترغب إيجل هيلز في دعم هذه الرؤية وتحقيقها». الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم سارية لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد بالاتفاق المتبادل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار، مما يتيح المرونة في التنفيذ.

السياحة
الاستثمار
إندونيسيا
الإمارات
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
أسرى حرب روس داخل حافلة بعد عملية تبادل سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
18 يوليو 2024
فلسطينيون قرب أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق في غزة
18 يوليو 2024
ترامب وفانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
نائب ترامب يدخل المشهد الانتخابي «الجمهوري» بخطاب أمام مؤتمر ميلووكي
18 يوليو 2024
مسعفون يتفقدون سيارات إسعاف مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من انهيار نظام الدعم الإنساني في غزة
18 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©