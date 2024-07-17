اتفاقية لتطوير البنية التحتية السياحية في إندونيسيا بقيمة 3 مليارات دولار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق، والتي تتضمن خططاً لاستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، في تطوير البنية التحتية السياحية في إندونيسيا، بحسب بيان صادر عن إيجل هيلز.

وقع مذكرة التفاهم كل من إريك ثوهير، وزير الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية ومحمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية ومؤسس شركة إعمار العقارية.

ومن أبرز ما تضمنته اتفاقية التعاون استثمار شامل يخص تطوير قطاع العقارات، وقطاع المطارات، والوجهات السياحة، ونقل الخبرات من خلال الدراسات المشتركة والورش البرامج التدريبية، وتحسين البنية التحتية للمطارات وبالأخص مطار سوكارنو-هاتا الدولي، وتطوير الفنادق المملوكة للدولة وفق أفضل المعايير الفندقية العالمية، فضلاً عن تطوير وجهات سياحية شاملة جديدة.

وأعرب الوزير إريك ثوهير عن تفاؤله بشأن هذا التعاون، قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية لحظة محورية لقطاع السياحة في إندونيسيا، من خلال توحيد الجهود مع إيجل هيلز العقارية، نحن نمهد الطريق لنمو وتطور غير مسبوقين في صناعة الضيافة في بلادنا».

وأضاف: «هذا التعاون يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا الوطنية لتنويع اقتصادنا وجعل إندونيسيا وجهة سياحية عالمية رائدة. نحن واثقون من أن هذا التعاون لن يعزز فقط بنيتنا التحتية بل سيوفر أيضاً فرص عمل كبيرة ويدفع النمو الاقتصادي لإندونيسيا».

من جهته قال محمد العبار: «تتمتع إندونيسيا بإمكانيات عظيمة بفضل مواردها العديدة ووجهاتها السياحية. نحن نؤمن بأن إندونيسيا يمكن أن تكون من أهم المنافسين عالمياً ونؤمن بأنه يمكن أن تزيد نسبة مساهمة السياحة وقطاعاتها المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وترغب إيجل هيلز في دعم هذه الرؤية وتحقيقها». الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم سارية لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد بالاتفاق المتبادل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار، مما يتيح المرونة في التنفيذ.