الذهب يلمع بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر الطلب.

بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2461.27 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2465 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.35 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 955.77 دولار.