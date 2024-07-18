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اقتصاد

الذهب يلمع بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

الذهب
18 يوليو 2024 11:09

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر الطلب.
بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2461.27 دولار للأونصة. وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2465 دولاراً.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.35 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 955.77 دولار. 

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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