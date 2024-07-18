9 مليارات درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال النصف الأول

عجمان (الاتحاد)

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري، 7071 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات درهم، وبنمو 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأظهر تقرير لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن التصرفات العقارية في النصف الأول من العام توزعت بين 2039 تصرفاً للمواطنين بقيمة 2.980 مليار درهم، و5139 تصرفاً للاستثمار الأجنبي بقيمة 6.048 مليار درهم، وبنسبة نمو 88%.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: تواصل عجمان تسجيل نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، والذي يواكب النهضة المستمرة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي ترسم للإمارة طريقاً من الريادة والتميز وترسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية.

وأضاف أن القطاع العقاري في عجمان حقق نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، لما توفره الإمارة من تسهيلات وعوامل نجاح للمستثمرين ومشروعاتهم، وبما تتمتع به من بيئة تشريعية تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمارات، ولسهولة إجراءات التسجيل والسرعة في إنجاز المعاملات علاوة على البنية التحتية الحديثة المتطورة التي تتمتع بها الإمارة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن ما حققته الإمارة من نمو عقاري يعكس ثقة المستثمرين في عجمان كوجهة استثمارية رائدة، ويعزز من صلابة القطاع العقاري بها، كما يعكس نجاح استراتيجية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الهادفة إلى توفير بيئة أعمال متكاملة ومتميزة للمستثمرين بمختلف فئاتهم.

وذكر تقرير الدائرة أن حجم التداولات العقارية في عجمان خلال النصف الأول من العام بلغ 5449 بقيمة 6.139 مليار درهم بزيادة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تسجيل 1205 عمليات رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.797 مليار درهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير أن أحياء الياسمين والزاهية والحليو2 كانت الأعلى في التداولات العقارية (الأملاك) خلال النصف الأول من عام 2024، بينما حل القطاع الشرقي يليه الجنوبي ثم الشمالي كأكثر القطاعات في التداولات العقارية خلال الفترة نفسها.

وحدد التقرير مجموعة من أهم أسباب ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارة، أبرزها الأنشطة الترويجية في الإمارة، خصوصا معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي سجل توقيع 336 صفقة بقيمة 195.8 مليون درهم، وموقع الإمارة المتميز والمركزي بين الإمارات، والقوانين والتشريعات التي تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمار، إلى جانب تنوع النماذج المعروضة في السوق العقارية وسهولة الحصول على تمويل للمشاريع السكنية والتجارية، وتوفر التسهيلات المقدمة للأجانب لشراء وتملك العقار بنسبة تصل إلى 100%.