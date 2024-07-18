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اقتصاد

2.3 مليار درهم إيرادات «سند» خلال النصف الأول

2.3 مليار درهم إيرادات «سند» خلال النصف الأول
18 يوليو 2024 14:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تحقيق أداء استثنائي خلال النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد أهمية المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة في ظل النموّ الذي يشهده قطاع الطيران العالمي.

ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، حققت مجموعة سند إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم، بفضل مساهمات كبيرة من قسمي الصيانة والإصلاح والعَمرة الأساسية وحلول التمويل. وتتوقع الشركة مواصلة النموّ في إيراداتها بحلول نهاية هذا العام لتصل إلى.5 4 مليار درهم، بما يُمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بإيرادات عام 2023، ومضاعفة إيراداتها بالمقارنة مع عام 2022.

ومن جهة أخرى، ركّزت المجموعة على تعزيز حضورها العالمي وإنشاء أعمال جديدة خارج دولة الإمارات لترتقي بخدماتها إلى مستوى مؤسسة تعتمد التصدير، بما يدعم رؤية تعزيز التجارة الخارجية للدولة، مع تحقيق نسبة تقارب 96% من إيرادات المجموعة من خارج دولة الإمارات.

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وفي معرض تعليقه على النتائج، قال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند: «تُركّز رؤيتنا على ترسيخ مكانتنا الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الطيران، يُعزّزها حرصنا على مواصلة الابتكار، وتطبيق معايير الخدمة الرائدة في القطاع. وتعكس نتائجنا القوية التزامنا الراسخ برؤيتنا الاستراتيجية التي تدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي».

وفي هذا الصدد، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يؤكد أداؤنا المتميز خلال النصف الأول من عام 2024 على التزامنا الثابت بالتميّز التشغيلي والنموّ الاستراتيجي. ومع تطلّعاتنا الطموحة للمستقبل، نحن واثقون بقدرتنا على مواصلة تقديم القيمة والجودة لعملائنا، وتحقيق رؤيتنا بأن نصبح شركة عالمية رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة وحلول التمويل».

وأضاف منصور جناحي: «نسعى في «سند» لأن نكون كياناً داعماً لريادة أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع الطيران، ونعمل على التوسّع بمشاريع نوعية، إضافة لتوفير حلول صيانة وتمويل مخصّصة لمحرّكات الطائرات الأكثر انتشاراً ومحرّكات الجيل المقبل لدى العملاء على مستوى العالم، بما يُعزّز المكانة العالمية لأبوظبي كمركز مؤثر في صناعة الطيران، وهو ما يُضيف إلى رصيد سمعة «سند» المتميّزة التي تراكمت على مدار 37 عاماً حتى أصبحت الشريك الموثوق لأكثر من 30 شركة طيران على مستوى العالم».
 

مبادلة
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