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اقتصاد

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختار اقتراحاً حذراً لميزانية عام 2025

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختار اقتراحاً حذراً لميزانية عام 2025
18 يوليو 2024 14:47

 اقترحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ميزانية لعام 2025 تتضمن التزامات يبلغ مجموعها ما يزيد عن 191 مليار يورو ومدفوعات فعالة تصل إلى 146 مليار يورو.

ويشكل هذا النهج الحذر جزءاً من استراتيجية المجلس الأوروبي وهو يستعد لمفاوضات الميزانية المقبلة مع البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن، مستوى طموح الدول الأعضاء أقل من مستوى طموح المفوضية الأوروبية.

وفي يونيو الماضي، اقترحت المجلس الذي يمثل الحكومات الـ127 الأعضاء ميزانية لعام 2025 يدخل فيها الاتحاد الأوروبي في التزامات مالية بقيمة 200 مليار يورو. وقدرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المدفوعات الفعلية بأكثر من 150 مليار يورو.

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وتقول الدول الأعضاء إنها تختار اتباع نهج حذر، ولذلك فإنها تريد تعديل المبالغ نزولاً.

ولم يحدد البرلمان الأوروبي المشكل حديثاً موقفه من الميزانية الأوروبية بعد.

يذكر أن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الدول الأعضاء هو 18 نوفمبر.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي
الميزانية
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