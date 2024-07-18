13.8 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

واصل بنك الإمارات دبي الوطني أداءه المتميز بتحقيق أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.

وتخطت أرباح البنك ربع السنوية حاجز 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، إلى جانب تحسن الهوامش في دينيزبنك وعمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي. وارتفع حجم الإقراض بنسبة 6% في النصف الأول من العام 2024 ليتخطى حاجز نصف تريليون درهم نتيجة الطلب الإقليمي القوي.

وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب النمو الاستثنائي في الأصول المدارة بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وهو ما عكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة والتي استفادت من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة.

وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"تجاوزت الأرباح ربع السنوية 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، ويعود السبب في ذلك إلى النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، وتحسن الهوامش في دينيزبنك، إلى جانب عمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي.حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وذلك نتيجة الاستفادة من الحضور الإقليمي المثبت للمجموعة.

ومن دواعي فخرنا البالغ أن يتمكن الإمارات الإسلامي من تحقيق أعلى أرباح على الإطلاق بقيمة 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، حيث تخطت ميزانيته العمومية حاجز 100 مليار درهم.

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:«بلغ إجمالي الدخل 21.4 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، وتحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.65% في الربع الثاني من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل».وأضاف «لا تزال البيئة الائتمانية سليمة ويواصل العملاء الاستفادة من الاقتصاد المزدهر مع إجراء المزيد من عمليات تنظيم وتسوية دفعات القروض، مما أدى إلى عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم.كما تمت مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً نتيجة الطلب الإقليمي القوي، في حين تمت مراجعة تكلفة المخاطر بشكل إيجابي وبالتالي خفضها على خلفية البيئة الائتمانية السليمة».