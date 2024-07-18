1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك «الإمارات الإسلامي» أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37% لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

ويرجع هذا الأداء المتميز إلى المستويات العالية للدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر. وقد شهد إجمالي الدخل تحسناً ملحوظاً بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40%.وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:«حقق الإمارات الإسلامي ربحاً قياسياً في النصف الأول من العام 2024 بلغ 1.7 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات الممولة وغير الممولة وتخطى إجمالي الأصول حاجز 100 مليار درهم مرتفعاً بذلك بنسبة متميزة بلغت 16% في النصف الأول من العام 2024، ليصل إلى 102 مليار درهم.

وقد تمكن المصرف من مواصلة دعم المتعاملين بفضل رأس المال والسيولة القويين إلى جانب مزيج الودائع السليم، حيث ارتفعت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 15% لتصل إلى 62 مليار درهم، مما يبرز نجاح استراتيجية»الإمارات الإسلامي«المرتكزة على المتعاملين.

وفي هذا العام، يحتفل الإمارات الإسلامي بكل فخر بمرور 20 عاماً على تفانيه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت استثمارات المصرف الاستراتيجية في التكنولوجيا والابتكار في ترسيخ مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات وفي لعب دور بارز في دفع عجلة التقدم في الدولة.

إننا فخورون بدعم النمو الاقتصادي والإيجابي لدولة الإمارات، فقد سجلنا نمواً قوياً في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي.

كما نواصل تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلق»الإمارات الإسلامي" أول صكوك مستدامة له ذات الأولوية لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تأكيداً على التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة.