4.4 مليار درهم أرباح صافية لـ«أبوظبي التجاري» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 28% لتصل إلى 5.023 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وأكد بيان صادر اليوم عن البنك أن الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 6.577 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 24% ليصل إلى 2.723 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 9.300 مليار درهم.



وتعليقاً على النتائج المالية، صرّح البنك: «ساهمت استراتيجية مجموعة بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للبنك، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثاني بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.593 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.023 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 4.456 مليار درهم خلال النصف الأول و2.317 مليار درهم خلال الربع الثاني، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.0% و16.5% على التوالي».



ويواصل بنك أبوظبي التجاري ترسيخ مكانته القوية في الأسواق من خلال النمو في حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها إلى كافة قطاعات الأعمال، وذلك بالاستفادة من الأسس المتينة للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمضي البنك قدماً نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، حيث تجاوز الدخل من العمليات التشغيلية مبلغ 9 مليارات درهم خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع الدخل من الرسوم في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات مدعوماً بمستوى عالٍ من الامتياز في خدمة العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة لكافة قطاعات أعماله الأساسية.



ويضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور محوري في تعزيز البيئة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث سجل البنك رقماً قياسياً في إجمالي الأصول لتتجاوز مبلغ 600 مليار درهم، ما يمثل نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 14% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وسجل البنك نمواً في صافي القروض والسلفيات بقيمة 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالطلب المتنامي من عملائه من الأفراد والشركات. وقد اتسم هذا النمو القوي بزيادة التسهيلات الائتمانية عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان بمقدار 6 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.



وفي ضوء النمو القياسي في القروض منذ بداية العام والطلب القوي المتوقع على التسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، قام بنك أبوظبي التجاري بتحديث النطاق المستهدف لنمو القروض للعام 2024 كاملاً ليصبح 15% تقريباً، مقارنة بالنطاق السابق الذي كان يتراوح ما بين 8% إلى 10%.



وتواصل مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الاستفادة من المنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح أكثر من العملاء، حيث سجل البنك رقماً قياسياً جديداً بانضمام 44.000 عميل جديد عبر تطبيق حياك خلال شهر مايو 2024، وذلك من خلال توفير تجربة مصرفية تمتاز بالسهولة وسرعة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة.



وفي ظل نمو قاعدة العملاء، يستمر زخم التعاملات الرقمية مع زيادة عدد المشتركين في الخدمات المصرفية الالكترونية وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وحقق البنك نمواً قوياً في حجم القروض الشخصية بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قروض السيارات بنسبة 19%، فيما ارتفعت قروض التمويل العقاري بنسبة 24% بنهاية يونيو 2024.



وشهدت أعمال البطاقات المصرفية أيضاً نمواً متصاعداً لا سيما مع إصدار أكثر من 64.000 بطاقة جديدة خلال الربع الثاني من العام 2024 بما فيها البطاقات المصدرة من بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات ومصرف الهلال، وذلك بفضل تسهيل فتح الحسابات الجديدة عبر المنصات الرقمية والشراكات المثمرة مع المؤسسات المعنية.كما كان لمجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات دور أساسي في الاستفادة من ارتفاع مستوى استثمارات الشركات وزيادة نشاطها فيما يخص أسواق المال.



ويواصل البنك توسيع قاعدة عملائه القوية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح في تأسيس أكثر من 3.500 شراكة مصرفية جديدة منذ بداية العام. وبفضل الخدمات الاستشارية الريادية التي يوفرها البنك، إلى جانب محفظة منتجاته المتطورة، حافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على موقعها الريادي من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل في الصناعة المصرفية في الأسواق.