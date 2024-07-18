«أبوظبي لخدمات الطاقة» وجامعة الإمارات تنفذان أكبر مشروع للطاقة الشمسية في قطاع التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ، عن البدء بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالتعاون مع جامعة الإمارات، بقدرة ذروة إنتاجية تبلغ 9.000 كيلوواط، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع المتكامل بين الطرفين لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مباني ومنشآت الجامعة في منطقة العين، ليكون بذلك أكبر مشروع من نوعه في قطاع التعليم بالدولة.ويشمل المخطط تركيب أكثر من 14.000 من الألواح الشمسية المثبتة على الأرض ومجهزة بنظام التتبع الشمسي على مساحة إجمالية تقدر بـ 190.000 متر مربع في حرم الجامعة، لتوفير 25 في المائة من استهلاك الجامعة السنوي من الكهرباء بهدف التقليل من الانبعاثات الكربونية بنحو 8187 طنا سنويا، أو ما يعادل إزاحة أكثر من 1800 سيارة من الشوارع كل عام ، وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعد 13 شهرا من البدء في التنفيذ.

وأكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: "تتواصل شراكتنا مع جامعة الإمارات، ونتطلع من خلال هذا المشروع تزويد أكثر من 17.000 طالب وموظف بمصادر طاقة متجددة ومستدامة وفعالة ، منوها إلى السعي مع الجامعة لدعم مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز القيمة الاقتصادية، مع تنفيذ هذا المشروع بالكامل، بما في ذلك التمويل والمشتريات والأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير المتبعة " .