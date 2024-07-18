«أبوظبي العالمي» يستضيف فعاليته الثانية لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم



أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي العالمي فعاليته الثانية لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم، وذلك بعد النجاح الذي حقّقته الفعالية الأولى، حيث تؤكد هذه الفعالية التزام أبوظبي العالمي الراسخ وجهوده المستمرة لتعزيز علاقته بالشركات المحلية ودعم انتقالها بانسيابية وسلاسة إلى المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي مع اقتراب الموعد النهائي لاستكمال عملية الانتقال بحلول نهاية العام الحالي.

حضر الفعالية أكثر من 150 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم، وتخللها استعراض أهم المستجدات حول الترخيص ورسوم التسجيل وآليات الانتقال.



ومع اقتراب الموعد النهائي لانتقال الشركات العاملة في جزيرة الريم إلى نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، شارك ممثلو أبوظبي العالمي الآليات والتفاصيل حول كيفية تحويل التراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أبوظبي العالمي.



كما أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي عن تخفيضات كبيرة في رسوم الحصول على التراخيص التجارية بما يتجاوز نسبة 50% من رسوم تراخيص الشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة ضمن نطاقها الجغرافي، على أن يتم تطبيق هذه التخفيضات اعتباراً من 1 يناير 2025، وذلك بهدف تعزيز ودفع عجلة النمو داخل المركز المالي.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «في إطار جهودنا المتواصلة لتمكين ودعم مجتمع الأعمال، نلتزم في أبوظبي العالمي بضمان إحاطة الشركات بمجريات العملية الانتقالية الحالية وتأثيرها على الأنشطة والأعمال. لذلك ننظم هذه الفعاليات لتكون منصة تقوم بتوفير التوجيه والدعم للشركات التي تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، وذلك بما يعزز من بيئة الأعمال المتكاملة في أبوظبي. وفي هذه المناسبة، أود أن أؤكد أيضاً أن دمج شركات جزيرة الريم في المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي يعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، ما يعكس حرصنا على توفير بيئة مواتية وداعمة للشركات العاملة في أبوظبي العالمي والإمارة، ويعزز مسيرة النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد المحلي».

ويشكل اندماج جزيرة الريم في منظومة أبوظبي العالمي مرحلة تحوّلية جديدة تعزز مكانته كمركز مالي دولي رائد ووجهة عالمية مفضلة.

ومنذ توسيع نطاق اختصاصه، حرص أبوظبي العالمي على تقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول»، إلى جانب مراكز إضافية في الأبراج التجارية في جزيرة الريم، مما عزز التفاعل والمشاركة المباشرة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال المحلي.

كما أعلن أبوظبي العالمي في وقت سابق من هذا العام أيضاً عن مبادرة تحفيزية لإعفاء شركات جزيرة الريم من رسوم الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024.