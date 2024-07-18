12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد القطاع المالي أسواق الأسهم المحلية للارتفاع خلال جلسة تداولات الأمس، وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بلغت قيمتها 12 مليار درهم، توزعت على 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفعت قيمة الشركات المدرجة فيه إلى 2.817 تريليون درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 5 مليارات درهم لتبلغ 698 مليار درهم.

وأغلقت المؤشرات العامة للسوقين في المنطقة «الخضراء» على ارتفاع مهم بلغت نسبته 0.63% في سوق العاصمة أبوظبي و 0.901% في سوق دبي المالي.

وتدفقت أمس سيولة للتداولات بلغت قيمتها نحو 1.66 مليار درهم لسوقي المالي بالدولة.

وشهدت الأسواق أمس إفصاح أربعة بنوك وطنية عن نتائج أعمالها في النصف الأول من 2024 حيث ارتفعت أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 2.35 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 14.1% لتصل نحو 19.05 مليار درهم مقارنة مع 16.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت جلسة التداول إبرام نحو 19 ألف صفقة تم من خلالها تداول 319 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.152 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة فيما استقرت أسعار 49 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.

وأما نشاط المستثمرين الأجانب فقد أظهر تحسن شهيتهم للشراء حيث ضخوا نحو 27 مليون درهم سيولة جديدة في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس مثلت صافي شراء كمحصلة لإجمالي تداولاتهم.

وفي سوق دبي المال شهد السوق تداولات بقيمة 509 ملايين درهم بتنفيذ 9.8 ألف صفقـة توزعت عـلى 313.3 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على 4169 نقطة أرتفاع وقدره 37.21 نقطة عن إغلاقه السابق.

وكانت محصلة التداولات إرتفاع 24 شركة وهبوط 17 شركة وثبات أسعار 7 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 178 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 157 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 20 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 38 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 231 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.3 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 210 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 41 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21 مليون درهم صافي شراء.