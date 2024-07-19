«أدنوك» تنظم دورة للبرنامج التحضيري لمرحلة ما قبل التقاعد

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «أدنوك» تنظيم الدورة الثانية عشر من برنامجها «التحضير لمرحلة ما قبل التقاعد»، الذي تقدمه الشركة ضمن التزامها بدعم موظفيها المقبلين على التقاعد، بهدف توفير أفضل السبل والآليات لدعم المتقاعدين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومالياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد، بما يتماشى مع توجهات ومساعي حكومة أبوظبي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين.



ومنذ اطلاقه في عام 2021 قدم البرنامج 12 دورة تدريبية مدة كل منها 32 ساعة شارك فيها 800 من الموظفين المقبلين على التقاعد.



ويركز البرنامج بصور أساسية على دعم الموظفين المواطنين ومساعدتهم في التخطيط المسبق لمرحلة ما بعد التقاعد لرفع الوعي بهذه المرحلة ومتطلباتها، ومساعدتهم على وضع الأهداف واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن لهم حياة مستقبلية ناجحة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد المهيري، نائب رئيس أول لخدمات الموارد البشرية المشتركة في «أدنوك»: «يهدف برنامج 'أدنوك' للتحضير لمرحلة ما قبل التقاعد لتحسين جودة الحياة لموظفي الشركة المقبلين على التقاعد بما يتماشى مع توجهات القيادة لتحسين جودة حياة المواطنين. ومن خلال التعاون المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين والخبراء في مختلف المجالات، تهدف الشركة لضمان حياة مستقرة لموظفيها في مرحلة ما بعد التقاعد من خلال توعية المقبلين على التقاعد منهم بأهمية التخطيط والتحضير للمستقبل استناداً إلى بيانات ومعلومات من أصحاب الاختصاص والخبرة تُمكنهم من مواجهة التغيرات المتوقعة خلال رحلتهم نحو مرحلة جديدة من العطاء. ويؤكد هذا البرنامج على التزام 'أدنوك' المستمر بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة حياة موظفيها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات».

ويتم تنظيم برنامج «التحضير لمرحلة ما قبل التقاعد» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة ضمن تخصصات متنوعة، حيث يقدم صندوق أبوظبي للتقاعد، ومؤسسة الإمارات، وبرنامج «تكاتف» للتطوع الاجتماعي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ورش عمل تثقيفية لتأهيل المشاركين نفسياً واجتماعياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد وتحسين جودة حياتهم، والتعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للمتقاعدين.



ويقدم البرنامج للمشاركين أيضاً ورش عمل حول تعزيز الثقافة المالية، والوعي الاستثماري والمالي من خلال التعريف بطرق إعداد الميزانية، وإدارة النفقات، واختيار الاستثمارات المناسبة، ووضع الأهداف المالية طويلة المدى. ويقدم هذه الورش عدة شركاء منهم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي.



يذكر أن نسبة الاقبال على التسجيل في البرنامج بلغت 97% فيما بلغت نسبة رضا الملتحقين بالبرنامج 9.5 من 10، مما يؤكد القيمة الكبيرة والأثر الإيجابي للبرنامج على المشاركين وعلى تعزيز جاهزيتهم لمرحلة ما بعد التقاعد.