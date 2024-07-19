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اقتصاد

فلاي دبي تنقل 100 ألف مسافر إلى سالزبورغ خلال 3 سنوات

«فلاي دبي» توسع عملياتها في أوروبا بأربع وجهات جديدة
19 يوليو 2024 15:56

دبي (الاتحاد)
نقلت فلاي دبي أكثر من 100 ألف مسافر بين دبي و مدينة سالزبورغ النمساوية خلال ثلاث سنوات.وذكرت "فلاي دبي" بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاق رحلاتها إلى سالزبورغ أنها كانت الناقلة الأولى في دولة الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وهذه المدينة، مشيرة إلى أن أولى رحلاتها حطت في مطار وولفانغ أماديوس موزارت في يوليو من العام 2021، وتشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً.
وأكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي" حرص الناقلة على استشراف فرص النمو وفتح الأسواق غير المخدومة والتي لا ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي أو الإمارات وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين مختلف الأسواق وتوفير خيارات متنوعة للمسافرين عبر شبكة الناقلة المتنامية التي تغطي اليوم أكثر من 24 وجهة في اوروبا وقال إنه خلال هذا العام ستبدأ فلاي دبي تسيير رحلات إلى كل من بازل وعواصم دول البلطيق الثلاث تالين وفيلينوس وريغا.

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