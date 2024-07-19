40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، مكاسب بلغت قيمتها 40.1 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، إلى 3.525 تريليون درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن السوقين، فيما بلغ إجمالي السيولة التي تدفقت على الأسواق المالية المحلية خلال الأسبوع نحو 8.04 مليار درهم.

وقدمت الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2024، خلال الأسبوع الماضي، دعماً مهماً لمعنويات المستثمرين، حيث أعلنت معظم الشركات وخاصة البنوك عن معدلات نمو مرتفعة في صافي أرباحها، الأمر الذي طمأن المستثمرين وعزز ثقتهم بالاستثمار في الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية.



سوق أبوظبي

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 28.6 مليار درهم، لتبلغ 2.8244 تريليون درهم عند إغلاق أمس مقارنة مع قيمة كانت تبلغ 2.7958 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1% على مستوى 9234 نقطة بنهاية جلسة تداولات أمس الجمعة، مقارنة مع 9143 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، محققاً زيادة قيمتها نحو 91 نقطة خلال الجلسات الخمس الماضية.

وشهد السوق إبرام نحو 91.3 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.82 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.24 مليار درهم.

وخيم اللون «الأخضر» على لوحات التداول في السوق خلال الأسبوع ، حيث ارتفعت أسعار 55 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة فيما استقرت أسعار 32 شركة من دون تغيير، وفقاً لأسعار إغلاقها الرسمية يوم أمس مقارنة مع مستويات الإغلاق المسجلة لها بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 360 مليون درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي خلال الجلسات الخمس الماضية، توزعت على 274 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الأجانب (غير العرب)، و115 مليون درهم صافي شراء أيضاً للمستثمرين الخليجيين، فيما سجلت تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) نحو 27 مليون درهم صافي بيع.

وتصدرت التداولات على أسهم شركة أدنوك للغاز، قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وبلغت قيمة تداولاتها 960 مليون درهم تقريباً، تلتها الشركة العالمية القابضة، والتي بلغت قيمة التداولات على أسهمها نحو 920 مليون درهم، ثم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات 436 مليون درهم، تلتها التداولات على أسهم الدار العقارية بقيمة 370 مليون درهم، خلال الأسبوع الماضي.



سوق دبي

في سوق دبي المالي ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 11.5 مليار درهم لتتجاوز حاجز 700 مليار درهم ولتبلغ 700.6 مليار درهم، عند مستويات الإغلاق المسجلة بنهاية جلسة تداولات الأمس، مقارنة مع 689.1 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 77 نقطة خلال الجلسات الخمس الماضية، تعادل نمواً بنسبة 1.9% تقريباً، ليصل إلى مستوى 4181 نقطة يوم أمس الجمعة مقارنة مع 4104 نقاط في نهاية الأسبوع الأسبق.

وشهد السوق إبرام نحو 44 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 1.19 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.82 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي فإن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال هذا الأسبوع نحو 776 مليون درهم لتشكل ما يقارب 42.7% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 853 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.9 % من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.8 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.27 مليار درهم لتشكل ما نسبته 69.7 % من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.073 مليار درهم لتشكل ما نسبته 59 % من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 197 مليون درهم، صافي شراء.