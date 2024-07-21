الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع الصين لزيادة الحركة الجوية



بكين (الاتحاد)

عقدت دولة الامارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني جولة من مباحثات النقل الجوي مع إدارة الطيران المدني لجمهورية الصين الشعبية، خلال يومي 16 و17 يوليو الجاري في العاصمة الصينية بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي.

مثل دولة الإمارات في جولة المباحثات وفد رفيع المستوى ترأسه سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وأسفرت جولة المباحثات بين الطرفين عن توقيع مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

في هذا السياق، أكد سيف محمد السويدي- مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، على حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. كما أشاد سعادته بالتفاهمات التي تم التوصل اليها خلال المباحثات، متوقعاً أن تساهم بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي تمتلكها كل من البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران.

وأضاف بأن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الجاري ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد على ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.