القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة للقمة ستستكمل مسار وأهداف الدورات التسع السابقة لتقديم حلول عالمية مستدامة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر الوصول إلى الحياد الكربوني وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات ذات الصلة، مشيراً إلى أن القمة ستستضيف هذا العام مجموعة واسعة من الوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل النهوض بالاقتصاد الأخضر وتعزيز التعاون الفاعل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل الأخضر وتفعيل الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وجمعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها التاسعة طيفاً واسعاً من المعنيين، وعملت على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر محاور رئيسية منها السياسة الخضراء والذي قيمت من خلاله التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل وكذلك محور التمويل الأخضر الذي سلط الضوء على تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، والحد من مخاطر الاستثمارات ذات الشأن، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.



وشهدت القمة كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (UCLG Africa)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وأعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة من «جائزة الإمارات للطاقة» 2023 - 2025.