2.7 مليار درهم مبيعات «المتحرك» في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات بنسبة 28.2% لتصل إلى نحو 1.68 مليون جهاز خلال الربع الأول من العام 2024، تقدر قيمتها بنحو 2.73 مليار درهم «744 مليون دولار» مقابل 1.31 مليون جهاز خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

واستحوذت الإمارات على نحو 27% من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم في دول الخليج، والتي بلغ عددها 6.27 مليون وحدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأفادت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بأن الهواتف الذكية استحوذت على 91% من إجمالي شحنات الهاتف المتحرك إلى الإمارات حيث بلغت 1.528 مليون هاتف ذكي، مقابل حصة لا تزيد عن 9% للأجهزة التقليدية بعدد لم يتجاوز 152 ألف جهاز.

وبلغ متوسط سعر جهاز الهاتف المتحرك في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 1625 درهم (442.9 دولار) للجهاز الواحد.

وأشارت البيانات إلى أن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس استحوذت على ما نسبته 55.3% من إجمالي عدد أجهزة الهاتف المتحرك المباعة في دول مجلس التعاون خلال الفترة المشار إليها.

ومن جانبه، قال أكاش بالاتشيندران، مدير الأبحاث الإقليمي في مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي»: شهدت شحنات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2024.

وعزا بالاتشيندران النمو القوي في الشحنات إلى المميزات الجديدة بالهواتف المتحركة مثل الذكاء الاصطناعي وتسارع التحول إلى الأجهزة الداعمة لشبكة الجيل الخامس متوقعاً استقرار النمو خلال الفترة المتبقية من العام 2024 عند المستويات المسجلة في الربع الأول.

وعالمياً أظهر أحدث تقرير ربع سنوي للهواتف المحمولة الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن شحنات الهواتف الذكية العالمية نمت إلى 289.4 مليون جهاز في الربع الأول من هذا العام، بزيادة 7.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت أكبر ثلاث شركات للهواتف الذكية من حيث الشحنات هي سامسونج (20.8% من حصة السوق)، وأبل (17.3%)، و(Xamoi (14.1 %).

وقال رايان ريث، نائب رئيس مجموعة أجهزة التنقل العالمية وأجهزة تتبع أجهزة المستهلك التابعة لشركة IDC: على الرغم من حصولها على حصة كبيرة من السوق، انخفضت شحنات سامسونج بنسبة 0.7% في الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبينما تمكنت شركة آبل من احتلال المركز الأول في نهاية عام 2023، نجحت سامسونج في إعادة تأكيد نفسها باعتبارها المزود الأول للهواتف الذكية في الربع الأول.

تقلبات السوق

قالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في فريق التتبع العالمي التابع لشركة IDC: إن سوق الهواتف الذكية يخرج من مرحلة التقلبات التي شهدها خلال العامين الماضيين.

وأضافت: ما زلنا نرى نمواً في القيمة ومتوسط أسعار البيع، حيث يختار المستهلكون أجهزة أكثر تكلفة لعلمهم أنهم سيحتفظون بأجهزتهم لفترة أطول.

وأوضحت أن النمو في الهواتف الذكية يعني المزيد من التحديات لسوق الأجهزة اللوحية.