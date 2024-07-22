ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأميركية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتاً أو 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.52 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.



ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.



