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اقتصاد

صعود أسعار الذهب

الذهب
22 يوليو 2024 11:00

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2405.40 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2407.20 دولار.

وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.
ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.11 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 959.99 دولار في حين زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 916.18 دولار.

 

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