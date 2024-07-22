«أردنت هيلث» تستكمل إدراج أسهمها في بورصة نيويورك

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «بيورهيلث» بنجاح طرح الاكتتاب العام الأوَّلي لإدراج أسهم شركتها التابعة لها «أردنت هيلث بارتنرز» في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وطرحت «أردنت هيلث» 14,300,000 سهم من أسهمها بسعر 16 دولار للسهم الواحد، وبدأ التداول بها في 18 يوليو 2024 تحت الرمز «ARDT».

ويُتوقَّع أن يُسهم إدراج «أردنت هيلث» في بورصة نيويورك في تعزيز مكانة أبوظبي جهة مستثمرة رئيسية في قطاع الرعاية الصحية الأمريكي، ويعكس دورها الحيوي في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المبتكرة، ما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ويرسخ مكانتها في المشهد العالمي للقطاع الصحي ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدَّمة، ويؤكد ريادة الإمارة في مجال الرعاية الصحية المتميِّزة.

وتدعم الخطوة استراتيجية «بيورهيلث» الرامية إلى توفير خدمات قيِّمة للمساهمين من خلال النمو المتواصل والاستراتيجي، وتوفِّر فرصاً لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية، ما يدعم حضور المجموعة في الأسواق العالمية والمحلية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «على الرغم من أنَّنا جهة مستثمرة في شركة (أردنت هيلث) منذ إبريل 2023، فإنَّ الإطلاق الناجح للاكتتاب العام للشركة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا التام بتعزيز خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تدعم الخطوة أهدافنا للنمو، وتؤكِّد قدرتنا على تقديم قيمة كبيرة لعملائنا وللمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. ونفخر بالإنجازات المهمة التي حقَّقناها في مجال الرعاية الصحية من خلال التركيز على الابتكار والتميُّز، مدعومة بعمليات الاستحواذ الدولية وخططنا المستقبلية الطموحة، في إطار رؤية ودعم القيادة الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات. ونلتزم بمواصلة التركيز على تعزيز القيمة للمساهمين، والاستمرار في ترسيخ مكانة (بيورهيلث) مجموعة موثوقة على مستوى دولة الإمارات والعالم».

يشار إلى أنَّ «بيورهيلث» استحوذت، في سبتمبر 2022، على حصة تبلغ نحو 26.05% في «أردنت هيلث» في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، علماً بأنَّ الموافقات التنظيمية لإتمام الصفقة تمَّت في مارس 2023.