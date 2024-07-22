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اقتصاد

«العربية للطيران» تضيف المالديف إلى شبكة وجهاتها العالمية

"العربية للطيران" تطلق رحلات يومية بين الشارقة وكابول اعتبارا من 10 يناير
22 يوليو 2024 16:51

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة وجزر المالديف الخلابة. 

وسوف تنطلق الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه يومياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2024. وتؤكد هذه الخطوة التزام الناقلة بتعزيز خيارات السفر الجوي الاقتصادي حول العالم وتزويد المسافرين بخيار مثالي للسفر إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في منطقة جنوب آسيا.

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وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسر العربية للطيران الإعلان عن إضافة واحدة من أهم الوجهات السياحية الساحرة إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية. ويؤكد إطلاق الرحلات المباشرة إلى جزر المالديف التزامنا الدائم تجاه المسافرين بتقديم المزيد من خيارات القيمة المضافة وتقديم تجربة سفر من مطار الشارقة إلى عدد من أروع الوجهات حول العالم". 

وتعتبر المالديف واحة استوائية في قلب المحيط الهندي، وتعتبر مقصداً سياحياً عالمياً بفضل شواطئها البيضاء النقية، ومياهها الصافية، وامتلاكها موائل بحرية استثنائية في تنوعها. وتوفر المالديف للزوار خيارات مدهشة لإقامة ساحرة سواء كانوا يتطلعون لاستكشاف الشعاب المرجانية أو الاسترخاء على الشواطئ المشمسة. 

 

العربية للطيران
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