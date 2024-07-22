3.6 مليار درهم إيرادات «الإمارات للاتصالات المتكاملة» الربعية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (EITC)، أمس، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024. وسجّلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالخدمات والمنتجات المتميزة التي طرحتها الشركة في السوق.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2% لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، بفضل نمو الإيرادات.

وبلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 46.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «شهد النصف الأول من عام 2024 مواصلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات. وواصلت إدارة الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال، ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ، مع توسيع نطاق الربحية في مجالات أعمالنا الأساسية والمجالات الأخرى التي ننشط فيها، وخلق قيمة مضافة لمساهمينا. وحافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق، بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت استراتيجية الشركة التي تتمحور حول تقديم تجارب وخدمات متميزة لعملائنا، في تبوء علامة دو التجارية المرتبة الثالثة بين أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف آل مالك: «شكّلت البيئة الاقتصادية والتجارية المحفّزة التي تتمتع بها دولة الإمارات عاملاً رئيسياً مؤثراً في نشاطنا وأدائنا المتميز، وقد تمكّنا من تعزيز مكانتنا والارتقاء بمستوى قدراتنا لمواصلة تقديم الدعم للاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ويتجلّى ذلك بوضوح من خلال خططنا لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وفي ضوء أدائنا المتميز والمستمر وميزانيتنا العمومية القوية، يسرني الإعلان أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي، بواقع 20 فلساً للسهم الواحد».

تحفيز الابتكار

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار، وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات أعمالنا خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث نجحنا في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتنا، إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية».