14.5 مليون مشترك فـي «إي آند الإمارات» بنهاية الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»، أن النموَّ الملحوظ في قاعدة المشتركين في دولة الإمارات بأكثر من 14.5 مليون مشترك يعكس ريادة الشركة والتزامها بتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكَرة التي تلبِّي احتياجات العملاء المتطورة.

وعزا محمود نمو عدد المشتركين إلى وجود استراتيجية فعالة تنفِّذها «إي آند الإمارات»، ترتكز على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك خدمات الترفيه، وتقديم عروض تنافسية لخدمات الهاتف المتحرك و«الإنترنت» ومنصات الألعاب، مما يجذب العملاء الجدد إلى جانب التركيز على تحسين تجربة العملاء الشاملة.

وأشار محمود إلى أن تركيزَ «إي آند الإمارات» على الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، عزَّز كفاءة عملياتها وقدرتها على المنافسة، وأكَّد مكانة «إي آند الإمارات» الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والعالم، كما يُمثل شهادة على التزامها بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة تُساهم في تنمية المجتمعات، وتُعَزِّز مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.

وكشف عن أهم الإنجازات التشغيلية لـ «إي آند الإمارات»، بدءاً من الابتكارات التقنية البارزة والحلول الرقمية المتطورة، وصولاً إلى كيفية تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المُتَزَايِدَة والمتنوعة، مؤكداً أن إنجازات الشركة في مجال الجيل الخامس والألياف الضوئية تمكنها من تقديم حلول رقمية متطورة مؤكداً على الدور المحوري ل «إي آند الإمارات» في تصدر الدولة عالميّاً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية. وأشار إلى تسجيل الشركة رقم قياسي عالمي جديد في سرعة الاتصال للجيل الخامس بواقع 30.5 جيجابت/الثانية كما تم تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميّاً لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية. وقال: «أطلقْنا شبكةَ الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone Network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي جديد يزوِّد العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبْر شبكة مستقلَّة موثوقة وآمنة على مستوى دولة الإمارات».

وأضاف: «لأننا نسعى دوماً للتميز، وتجاوُز الأرقام القياسية السابقة، صنعنا علامة فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدِّمها «إي آند الإمارات»، والتي رسَّخت مكانة دولتنا في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالمياً، فقد حقَّقنا أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية».

وحققت «إي آند الإمارات» إنجازاً تاريخيّاً خلال الربع الأول من 2024، فقد حافظت على تصدُّرها قائمةَ أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024، كما قام مركز التميز التابع لشركة آباك بمنحها شهادة أيزو 37001: 2016 الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة، والتي تُعتبر علامة فارقة في تأكيد التزام الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية.

وحققت الشركة خطوة رائدة في تعزيز الاتصالات العالمية، بعدما أصبحت أول مشغِّل ينضم إلى خدمة الاتصال المباشر بالأجهزة (D2D) التي طورتها شركة الياه سات، وذلك بهدف توفير مزايا الاتصالات الفضائية عبر الهواتف الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»: «حرصاً منا على إضافة المزيد من التطوير والابتكار، أحرزنا إنجازاً مهماً في قطاع الاتصالات على صعيد الشرق الأوسط عقب نجاح أول اختبار لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط، والتي توفِّر مستقبلاً سرعات اتصال فائقة عبْر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة».

وبفضل هذه الإنجازات، وغيرها، حازت «إي آند الإمارات» لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024 من براند فاينانس، برصيد نقاط 89.4 من أصل 100 في مؤشر BSI، لتحقِّق بذلك التصنيف الريادي (AAA)، كما حافظت على مكانتها الرائدة، باعتبارها أقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الرابعة على التوالي، كما تُعَدُّ «إي آند الإمارات» اليوم واحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم.

وقال محمود: «تمثِّل تقنيات الذكاء الاصطناعي أولوية قُصوى لدى «إي آند الإمارات»، وننظر إليها، باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وخدمة عملائنا بشكل أفضل، ويتجلَّى هذا الاهتمام من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي أطلقتْها الشركة في هذا المجال».

وأضاف: «تأكيداً على جهودها في الذكاء الاصطناعي افتتحت «إي آند الإمارات» المتجر الذكي EASE في دبي مول، وهو متجر الاتصالات الذاتي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي كانت أول من يُقدمه على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، ومَنَحْنَا من خلاله الفرصة للعملاء لخوض تجربة جديدة وذاتية لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق بسمات (Smiles)، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبر خاصية «Pay & Pick» و«Pick & Go»، لتكون هذه التجربة أكثر فاعلية للعملاء في انتقاء الخدمات واختيارها».

باقتان جديدتان

كشفت «إي آند الإمارات» عن باقتين جديدتين للإنترنت الأولى بسرعة 5 جيجابت بالثانية والأخرى 10 جيجابت بالثانية لتعزيز تجارب الأفراد، ومن المتوقَّع أن تساعد شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل الجديدة (FTTH) في تحسين تجربة الاتصال بسرعتها الفائقة.