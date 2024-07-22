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ولي عهد أم القيوين يعتمد استراتيجية لجنة تنمية الاستثمار

ولي عهد أم القيوين يعتمد استراتيجية لجنة تنمية الاستثمار
23 يوليو 2024 00:57

أم القيوين (وام)

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اعتمد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية لجنة تنمية الاستثمار في إمارة أم القيوين، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب المستثمرين للإمارة.
وتحدد الخُطَّة الاستراتيجية للجنة تنمية الاستثمار عدداً من المشاريع والمبادرات الرئيسية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة، مؤكدة في رؤيتها بدعم وتنمية الاستثمار في الإمارة وخلق فرص استثمارية رائدة في المنطقة، وتتمحور رسالة الخطة الاستراتيجية بتوفير أفضل فرص الاستثمار في إمارة أم القيوين. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الصناعة وقطاع المدن المتكاملة والتطوير العقاري من أجل تعزيز مكانة أم القيوين وجهة استثمارية رائدة.
وصرّح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس لجنة تنمية الاستثمار، رئيس دائرة السياحة والآثار قائلاً «تمثل استراتيجية الاستثمار إحدى أهم الممكنات الرئيسية لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، بما في ذلك تنويع القطاعات الاقتصادية المستهدفة واستدامتها، حيث إن إمارة أم القيوين تمتلك فرصاً واعدة وقدرات نسعى من خلالها أن تكون محركاً لاقتصادنا».
 وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن إمارة أم القيوين تعتبر من الإمارات الناشئة التي تتميز بموقعها الجغرافي الذي يضم مقومات بيئية فريدة وموروثاً ثقافياً وتاريخياً يمكن استثماره هوية تنفرد بها الإمارة، كما تمتلك أم القيوين مِيزة اقتصادية تنافسية تضيف لقيمتها كفرصة استثمارية.

أم القيوين
راشد بن سعود المعلا
الاستثمار
السياحة
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