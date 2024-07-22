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اقتصاد

6 مليارات درهم مكاسب أسهم سوق أبوظبي

6 مليارات درهم مكاسب أسهم سوق أبوظبي
23 يوليو 2024 00:57

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها نحو 1.51 مليار درهم يوم أمس، فيما ضخ المستثمرون الأجانب نحو 166.5 مليون درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بنحو 6 مليارات درهم، لتبلغ 2.83 تريليون درهم، فيما تماسكت عند 701 مليار درهم في سوق دبي المالي. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 18 ألف صفقة خلال جلسة تداولات أمس، تم من خلالها تداول 362 مليون سهم، بقيمة جمالية بلغت 1.18 مليار درهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بلغت نسبته 0.35% ليبلغ مستوى 9279 نقطة.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 41 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 28 شركة، فيما استقرت أسعار 44 شركة دون تغيير وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية جلسة الأمس مقارنة مع أسعار إغلاقها المسجلة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة أدنوك للغاز تم من خلالها تداول 40 مليون سهم بسعر 3.19 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للصفقات الكبيرة بلغت 127.6 مليون درهم. وتظهر بيانات السوق أن استثمارات المستثمرين الأجانب استمرت بالتدفق خلال جلسة أمس في سوق أبوظبي، إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 71.5 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 43% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة.  إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 332 مليون درهم، وتم تنفيذ 8.2 ألف صفقة، توزعت على 223 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على 4179 نقطة بانخفاض طفيف قدره 2 نقطة تعادل 0.05% عن إغلاقه السابق.وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 121 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55 مليون درهم. 
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 46 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 25 مليون درهم.
المستثمرون الخليجيون
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 19 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم خلال الجلسة نفسها. 
ونتيجة لإجمالي التغييرات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة التداولات، أمس، في سوق دبي المالي نحو 186 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 56 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 91 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 27 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95 مليون درهم صافي شراء.

أبوظبي
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