4.2 مليار درهم قيمة الإنفاق الإعلاني الرقمي في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تنمو قيمة الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الإمارات بنسبة 7.8 % لتصل إلى 4.16 مليار درهم «1.134 مليار دولار» خلال عام 2024، مقارنة بنحو 3.85 مليار درهم «1.05 مليار دولار» خلال عام 2023، بحسب إحصاءات شركة «ستاتيستا» الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

ويستحوذ سوق إعلانات اللافتات الرقمية «البانر» على 37.9% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الإمارات، حيث تقدر قيمة الإنفاق على هذا النوع من الإعلانات بنحو 1.58 مليار درهم «429.8 مليون درهم» خلال عام 2024، مقابل 1.49 مليار درهم «406.3 مليون دولار» خلال عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 5.78%.

وتصل حصة الإعلانات الرقمية، عبر محركات البحث في الدولة، 28.79% بقيمة 1.198 مليار درهم «326.5 مليون دولار» خلال العام الحالي، مقابل 1.066 مليار درهم «290.5 مليون دولار» خلال 2023، بنمو بلغت نسبته 12.39%.

وتصل حصة إعلانات الفيديو إلى 20% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الإمارات، حيث تقدر قيمة الإنفاق على هذا النوع من الإعلانات بنحو 837 مليون درهم «228.1 مليون دولار» خلال عام 2024، مقابل 781.7 مليون درهم «213 مليون دولار» خلال 2023، محققاً نمواً بنسبة 7%.

ووفق إحصاءات «ستاتيستا»، تصل حصة الإعلانات المبوبة الرقمية في الإمارات إلى 7.4% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الدولة خلال عام 2024 لتصل إلى 308 ملايين درهم «84 مليون دولار»، مقابل 304 ملايين درهم «83 مليون دولار» خلال 2023، بنمو 1.2%.

وتنمو قيمة الإنفاق على إعلانات المؤثرين في الإمارات بنسبة 12.5% لتصل إلى 61.9 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 55 مليون دولار خلال 2023.

وبذلك يرتفع متوسط إنفاق الفرد على الإعلانات الرقمية في الإمارات بنسبة 6.8% إلى 422 درهماً «115 دولاراً» خلال العام الحالي، مقابل 394.8 درهم «107.6 دولارات» خلال 2023.

ونوهت الدراسة بأن 46% من سوق الإعلانات الرقمية في الإمارات يتم من خلال الهاتف المتحرك، مقابل 54% عبر أجهزة الكمبيوتر.

ويشير الإعلان الرقمي إلى الترويج للمنتجات أو الخدمات من خلال القنوات عبر «الإنترنت» عن طريق شراء مواضع الإعلانات؛ بهدف زيادة حركة المتابعة، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وتوليد عملاء محتملين أو مبيعات باستخدام استراتيجيات تعتمد على البيانات. ويستخدم هذا النوع من الإعلانات «الإنترنت» وتقنيات مختلفة لاستهداف الجماهير، بناءً على خصائصهم السكانية وسلوكهم عبر «الإنترنت» واهتماماتهم الشخصية.

ويستخدم الإعلان الرقمي «الإنترنت» لتوصيل الرسائل التسويقية لمستخدمي الإنترنت بأشكال مختلفة، ويتضمن ذلك الفيديو الرقمي ومحرك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي واللافتة الرقمية والصوت الرقمي والإعلانات المبوبة الرقمية والتلفزيون المتصل بـ«الإنترنت» والإعلانات داخل التطبيق وإعلانات المؤثرين.

وتستند الأرقام الواردة في الدراسة إلى الإنفاق على الإعلانات الرقمية، وتستبعد عمولات الوكالات، والحسومات وتكاليف الإنتاج والضرائب.

الإيرادات العالمية

من المتوقع نمو الإيرادات العالمية للإعلانات الرقمية من 679 مليار دولار في عام 2023 إلى 966 مليار دولار بحلول عام 2028، ويتركز معظم الإنفاق الإعلاني في الولايات المتحدة بقيمة 271 مليار دولار في عام 2023.