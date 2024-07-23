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اقتصاد

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية
23 يوليو 2024 08:51

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 2401.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2403.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.43 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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