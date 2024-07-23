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النفط يستقر متأثراً بفائض متوقع وسط ضعف الطلب

النفط يستقر متأثراً بفائض متوقع وسط ضعف الطلب
23 يوليو 2024 10:35

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين في ظل حذر المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر سنتين إلى 82.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر سنتين أيضاً مسجلاً 78.38 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين تصدر بيانات الحكومة الأميركية الرسمية غداً الأربعاء.


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المصدر: وكالات
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