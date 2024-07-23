«سند» توقع اتفاقية لتطوير الكوادر الوطنية بقطاع الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة «سند» - شركة هندسة الطيران وحلول التمويل -، عن توقيع اتفاقية تعاون أمس مع شركة «رولز رويس»، في إطار مبادرات سند لتطوير الكوادر الوطنية، وبما يدعم تمكين الجيل القادم من قيادات قطاع الطيران في الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية، خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024 المقام في هامبشاير- المملكة المتحدة، بحضور إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمّعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، وعامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سند»، وعمر علي أديب، نائب رئيس أول في شركة «رولز رويس».

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات المتميزة في مجال عمليات صيانة وإصلاح وعّمرة محرّكات الطائرات، بما ينعكس أثره على تعزيز جهود «سند» في تنمية المواهب والكوادر الإماراتية الرائدة على مستوى القطاع.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «رولز رويس» و«سند»، ابتداء من شهر سبتمبر 2025، باختيار بعض المواهب المتميزة لدى «سند» من أصحاب الإمكانات القيادية المميزة، للانضمام إلى فريق «رولز رويس» في المملكة المتحدة في برنامج مدته ستة أشهر.

وقال إسماعيل عبد الله: «حافظت شركة مبادلة على علاقات استراتيجية متميزة مع شركة رولز رويس، وانطلاقاً من حرصنا المستمر على الاستفادة من هذه الشراكة الداعمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية في قطاع الطيران، نحن متحمسون للارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق جديدة وواعدة، تقوم على أساس الاستثمار في الطاقات البشرية في إطار جهودنا والتزامنا بتنمية قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية المتميزة».

من جانبه، قال منصور جناحي: «نسعى إلى إتاحة فرص استثنائية أمام موظفينا للمشاركة في البرنامج تدريبي في أحد مواقع رولز رويس حول العالم، لتطوير قدراتهم وتمكينهم من التعلم والتزوّد بأفضل الممارسات على مستوى القطاع، وذلك نابع من التزام سند بالتميز استناداً إلى شراكتنا الطويلة والمستمرة منذ عام 2013 مع رولز رويس والمتمثلة في خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات ترنت 700.

وقال عمر أديب: «نحرص على التعاون مع سند في هذا البرنامج التدريبي المبتكر، الذي يجمع بين خبراتنا ومواردنا المشتركة، بهدف إنشاء سُبل تطوير متميزة للجيل القادم من قادة قطاع الطيران في الإمارات، وتحفيز المزيد من الابتكار والتميز في هذا المجال».