الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت دولة الإمارات انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ولمدة يومين برئاسة إماراتية ممثلة بالمهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات.

شارك في الاجتماع وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلون عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. يأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للاجتماع الـ 54 للمكتب التنفيذي الذي ينعقد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 24 يوليو 2024.

افتتح اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي وجّه فيها الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية والفرق الفرعية التي مهدت الطريق لاجتماع اللجنة من خلال توصياتها التي شكلت جدول الأعمال.

وقال الرمسي: «يأتي الاجتماع ليعكس روح الفريق التي لطالما ميزت مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إن تضافر الجهود العربية المشتركة أصبح اليوم ضرورة ملحة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، من تعزيز البنية التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في الوطن العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً. ولا ننسى التأكيد على أهمية استمرار تعاوننا مع المنظمات الدولية الفاعلة في القطاع، حيث يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة لصنع مستقبل قائم على التنمية المستدامة والرفاه لشعوبنا».ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 53 للجنة العربية الدائمة للاتصالات مجموعة من القضايا والمواضيع التي لها صلة بالتعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات، بما في ذلك نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وموضوعات الأمن السيبراني، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية 2024، والمنتدى الإقليمي للمحتوى والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الرقمي العربي، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ومراجعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات تنبثق عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والذي يمثل الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصّصة التي تعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية.