«ديوا»: مليون عداد مياه ذكي في دبي مطلع يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي وصلت إلى 100%، فيما وصل عدد العدادات الذكية للمياه إلى أكثر من مليون عداد ذكي، في مطلع يونيو 2024.

وأكد معالي الطاير، في بيان صحفي صادر عن «ديوا» اليوم، مواصلة الهيئة جهودها، لتطوير شبكتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة للعدادات الذكية لرفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المزيد من الوفورات للهيئة وللمتعاملين.

وقال معاليه: أسهم استثمار الهيئة لأحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه، في خفض نسبة الفاقد من المياه من 7.06% إلى 4.6% منذ بداية عام 2018 حتى نهاية عام 2023، ما نتج عنه توفير 12.5 مليار جالون، بما يعادل وفورات بقيمة 451.3 مليون درهم، ونولي أهمية بالغة للعدادات الذكية التي تشكل العمود الفقري للشبكة الذكية.

وأكد معاليه أن «ديوا» تعمل على إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومرنة ومؤتمتة بالكامل، ما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة، والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان، ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها والحد من الهدر، بما يسهم في استدامة الموارد، ودفع عجلة الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وضمان سعادة المعنيين كافة.وأشار إلى أن مركز التحليل والتشخيص، الخاص بالعدادات الذكية التابع للهيئة، يقوم بمراقبة وقراءة العدادات عن بُعد كل 15 دقيقة.