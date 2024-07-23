الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ديوا»: مليون عداد مياه ذكي في دبي مطلع يونيو

هيئة كهرباء ومياه دبي
23 يوليو 2024 14:12

دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي وصلت إلى 100%، فيما وصل عدد العدادات الذكية للمياه إلى أكثر من مليون عداد ذكي، في مطلع يونيو 2024.
 وأكد معالي الطاير، في بيان صحفي صادر عن «ديوا» اليوم، مواصلة الهيئة جهودها، لتطوير شبكتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة للعدادات الذكية لرفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المزيد من الوفورات للهيئة وللمتعاملين. 
وقال معاليه: أسهم استثمار الهيئة لأحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه، في خفض نسبة الفاقد من المياه من 7.06% إلى 4.6% منذ بداية عام 2018 حتى نهاية عام 2023، ما نتج عنه توفير 12.5 مليار جالون، بما يعادل وفورات بقيمة 451.3 مليون درهم، ونولي أهمية بالغة للعدادات الذكية التي تشكل العمود الفقري للشبكة الذكية. 
وأكد معاليه أن «ديوا» تعمل على إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومرنة ومؤتمتة بالكامل، ما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة، والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان، ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها والحد من الهدر، بما يسهم في استدامة الموارد، ودفع عجلة الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وضمان سعادة المعنيين كافة.وأشار إلى أن مركز التحليل والتشخيص، الخاص بالعدادات الذكية التابع للهيئة، يقوم بمراقبة وقراءة العدادات عن بُعد كل 15 دقيقة.

أخبار ذات صلة
"ديوا" تدشن 8 محطات نقل كهرباء رئيسية بتكلفة 1.36 مليار درهم
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر المقبل
هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
اقتصاد
34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
اليوم 14:16
هيئة كهرباء ومياه دبي
اقتصاد
«ديوا»: مليون عداد مياه ذكي في دبي مطلع يونيو
اليوم 14:12
الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات
اقتصاد
الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات
اليوم 14:11
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
الإمارات وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن إدارة المالية العامة
اليوم 14:04
«أدنوك للإمداد والخدمات» تُرسي عقوداً لبناء ناقلات للإيثان والأمونيا
اقتصاد
«أدنوك للإمداد والخدمات» تُرسي عقوداً لبناء ناقلات للإيثان والأمونيا
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©