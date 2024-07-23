34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

شهدت غرفة تجارة دبي، انضمام 34 ألفاً و75 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ديناميكية بيئة الأعمال بالإمارة، وتنافسيتها العالية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفق بيان صدر اليوم، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول 145.9 مليار درهم بنمو 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 372 ألفاً و720 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة تبلغ حوالي 1.6 مليار درهم.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن نشاط غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، يعكس المكانة المتنامية لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والأعمال والاستثمار، وذلك وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز نمو التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص.

وأضاف معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تشكل الركيزة الأساس في تحقيق كل إنجازاتنا، حيث يبرز النمو المتزايد في عدد الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة، وتنامي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء كثمرة للجهود التي تبذلها الغرفة والمبادرات المتنوعة التي تطلقها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة.

وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 122 قانوناً، ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد بلغت 54.9%، في حين تم عقد 100 اجتماع مع مجموعات ومجالس الأعمال. ونسقت الغرفة تنظيم حوالي 29 اجتماعاً، جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة.