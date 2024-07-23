الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول

34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
23 يوليو 2024 14:16

دبي (الاتحاد)
 شهدت غرفة تجارة دبي، انضمام 34 ألفاً و75 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ديناميكية بيئة الأعمال بالإمارة، وتنافسيتها العالية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفق بيان صدر اليوم، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول 145.9 مليار درهم بنمو 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 372 ألفاً و720 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة تبلغ حوالي 1.6 مليار درهم. 
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن نشاط غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، يعكس المكانة المتنامية لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والأعمال والاستثمار، وذلك وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز نمو التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تشكل الركيزة الأساس في تحقيق كل إنجازاتنا، حيث يبرز النمو المتزايد في عدد الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة، وتنامي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء كثمرة للجهود التي تبذلها الغرفة والمبادرات المتنوعة التي تطلقها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة.
وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 122 قانوناً، ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد بلغت 54.9%، في حين تم عقد 100 اجتماع مع مجموعات ومجالس الأعمال. ونسقت الغرفة تنظيم حوالي 29 اجتماعاً، جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة.

غرفة تجارة وصناعة دبي
آخر الأخبار
34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
اقتصاد
34 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
اليوم 14:16
هيئة كهرباء ومياه دبي
اقتصاد
«ديوا»: مليون عداد مياه ذكي في دبي مطلع يونيو
اليوم 14:12
الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات
اقتصاد
الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات
اليوم 14:11
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
الإمارات وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن إدارة المالية العامة
اليوم 14:04
«أدنوك للإمداد والخدمات» تُرسي عقوداً لبناء ناقلات للإيثان والأمونيا
اقتصاد
«أدنوك للإمداد والخدمات» تُرسي عقوداً لبناء ناقلات للإيثان والأمونيا
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©