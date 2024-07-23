3.37 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

سجلت أرباح للمجموعة بنك دبي الإسلامي للنصف الأول من العام 2024 (ما قبل الضريبة) نموًا بنسبة 18 % على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليار درهم، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 3.37 مليار درهم، بنمو نسبته 8.6 % على أساس سنوي.

وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) للربع الثاني من العام 2024 نموًا بنسبة 14 % على أساس سنوي وما يفوق 1 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.87 مليار درهم، مما يعكس أداءً مرناً للبنك.

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3.8 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 278 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2024 إلى 43.4 مليار درهم.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «استمر النمو الدولي ثابتًا مع مواصلة العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، مما أدى إلى مستويات تضخم عالمية أكثر اعتدالًا، وأسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام على المستوى الدولي. ولا تزال دولة الإمارات تتمتع بمرونة مميزة إذ سجلت القطاعات الرئيسية زخماً إيجابياً، مثل السياحة والضيافة والنقل، والقطاع المالي الذي أظهر تحسناً في جودة موجوداته وارتفاعاً في ربحيته. ولا يزال النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، مع رسملة وفيرة أدت إلى تيسير توسع الميزانية العمومية على الرغم من تشديد الظروف المالية العالمية».

وأضاف «ينعكس ذلك أيضًا في النتائج التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من عام 2024، حيث نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 2.7 % لتصل إلى 323 مليار درهم إماراتي. كما تعززت ريادة البنك في مجال أسواق رأس المال الإسلامية، ليس فقط من خلال تسهيل صفقات عالمية المستوى، بل أيضاً في قدرته على جمع التمويلات لا سيما في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث استطاع البنك جمع أكثر من 10 مليار درهم إماراتي في العامين الماضيين».

بدوره، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «سجل البنك أداءً رائعاً في النصف الأول من العام، حيث تجاوز إجمالي الدخل 11.3 مليار درهم إماراتي، بارتفاع قوي بنسبة 21 % على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى تحقيق البنك نمواً بنسبة 18 % في أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) لتصل إلى 3.7 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. وجدير بالذكر أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تواصلان تعزيز مكانتيهما باعتبارها من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم». وأضاف «تم تصنيف الإمارات كواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للعيش والعمل فيها وذلك من خلال استفادتها من استراتيجيات تستند إلى الابتكار، والتي تعزز النمو الاقتصادي والتنويع، لترسخ نفسها كمركز عالمي للتجارة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية. ويتجسد التقدم المستقر للدولة بصورة مماثلة في أداء البنك والتزامنا بتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. ويهمني التأكيد على أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تمثل جزءاً لا يتجزأ من خططنا للنمو، وهو أمر ينعكس بشكل جلي في نمو محفظة موجوداتنا المستدامة بنسبة 9 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وعلاوة على ذلك، شارك البنك في صفقات وتسهيلات مستدامة وخضراء في سوق رأس المال الإسلامي العالمي تزيد قيمتها عن 6 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام».