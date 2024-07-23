صندوق أبوظبي للتنمية.. مسيرة حافلة بالإنجازات الريادية

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق صندوق أبوظبي للتنمية نحو حقبة جديدة من التطور والارتقاء بأدائه بعد إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والتي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية وتدعم الصادرات الوطنية لفتح آفاق تنموية واقتصادية واعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي.

ويسعى الصندوق انطلاقاً من دوره الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي، إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومعالجة التحديات الكفيلة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة المشاريع التنموية، وحماية البيئة، لتحقيق النمو المستدام.

وحرص صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.

وفي الذكرى الثالثة والخمسين للتأسيس، يحتفي الصندوق بتاريخ مليء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، من خلال تقديم الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق، إلى جانب المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بات الصندوق في مصاف المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، بما يقدمه من حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.

وحقق الصندوق بفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري على مدى العقود الخمسة الماضية تطوراً كبيراً وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وترجمة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، خصص مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020-2030، مما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.



جائزة الأمم المتحدة

توج الصندوق جهوده المتواصلة بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، وجاء فوز الصندوق نيابة عن دولة الإمارات كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذه الجائزة المرموقة.

ثلاثة وخمسون عاماً من العمل الدؤوب تجسد رؤية الصندوق لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مستقبل يضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر الصندوق الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكون جوهري لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لشعوب العالم.

وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق أبوظبي للتنمية التي تزامن الإعلان عنها مع الذكرى الثالثة والخمسين على تأسيسه، الركائز الأساسية الهادفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.