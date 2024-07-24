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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية
24 يوليو 2024 08:35

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 37 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود سبتمبر 38 سنتاً بواقع 0.5 بالمئة مسجلا٬ً 77.34 دولار للبرميل.
ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

كانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
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