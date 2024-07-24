الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين

الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين
24 يوليو 2024 12:57

تراجعت عملات الدول التي تعتمد على تجارة السلع الأولية إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع اليوم الأربعاء في ظل انخفاض أسعار المواد الخام وعمليات البيع الأكثر كثافة مقابل الين، مما دعم العملة اليابانية لتقفز إلى أعلى مستوى في شهرين.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة ووصل إلى 0.6686 دولار أميركي. وأمام الين، انخفضت العملة الأسترالية بأكثر من واحد بالمئة إلى 101.79 ين، واقتربت خسائر الدولار الأسترالي من سبعة بالمئة خلال أسبوعين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً عند 0.5914 دولار أميركي، بينما سجل الدولار الكندي أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.38 للدولار.

وانخفض الدولار مقابل الين بما يقرب من واحد بالمئة أمس الثلاثاء وهبط 0.6 بالمئة أخرى اليوم في التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مايو عند 155.36 ين.

أخبار ذات صلة
الين قرب أدنى مستوى في 38 عاماً
الين الياباني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عام 1986
المصدر: وكالات
الين
الين الياباني
آخر الأخبار
الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين
اقتصاد
الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 12:57
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يجري 100 عملية زراعة نخاع عظم
علوم الدار
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يجري 100 عملية زراعة نخاع عظم
اليوم 12:39
كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!
الرياضة
كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!
اليوم 12:30
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©