«ريثيون الإمارات» تطلق برنامج التدريب الداخلي للاستثمار في الكفاءات الإماراتية

أبوظبي(وام)

أطلقت «ريثيون الإمارات»، التابعة لشركة «آر تي أكس»، برنامج التدريب الداخلي للعام 2024، الذي يستمر طوال فصل الصيف، ويتيح الفرصة لطلاب الجامعات والكليات لتلقي التدريب الميداني واكتساب خبرات عملية في قطاع الطيران والدفاع.

وسيتلقى الطلاب الإماراتيون التدريب الميداني والخبرات العملية في مختلف أقسام الشركة من خبراء متخصصين، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من المشاريع في مجالي الدفاع والطيران.

ويشارك في البرنامج طلاب من تخصصات أكاديمية مختلفة ومؤسسات وجامعات رائدة في دولة الإمارات تشمل جامعة زايد، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وسيلتحق الطلاب في أقسام إدارة المشاريع، والتكنولوجيا الرقمية، والموارد البشرية والعقود، وسلسلة التوريد.

وأكد فهد المهيري المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات» التزام «آر تي أكس» بالاستثمار في مستقبل دولة الإمارات، من خلال برنامج التدريب الداخلي الذي يُتيح للطلاب المشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب خبرات عملية في الأقسام والإدارات الأساسية للشركة، فضلاً عن بناء قدرات المواهب الوطنية ورفدهم بالمهارات الضرورية لتحقيق تطلعاتهم في قطاع الطيران والدفاع، حيث لا تقتصر أهمية البرنامج على صقل مهارات المتدربين فحسب، وإنما يساهم كذلك في إعداد الجيل القادم من قادة القطاع لتعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.