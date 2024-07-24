الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دراجون أويل» تدشن مشروعاً لتطوير حقول النفط في مصر

«دراجون أويل» تدشن مشروعاً لتطوير حقول النفط في مصر
24 يوليو 2024 14:46

القاهرة (وام)
 دشنت دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مشروعاً رائداً لتطوير حقلي المرجان وبدري في خليج السويس بمصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات لتصبح رائدة في هذا المجال.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب
جامعة دبي تحتفل بيوم القمر العالمي

ويهدف هذا المشروع في تعزيز الإنتاجية، وتمديد عمر حقلي المرجان وبدري بشكل فاعل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستدامة البيئية، متمثلاً هذا المشروع بخطوة مهمة نحو التحول الرقمي والابتكار في صناعة النفط والغاز المصرية، ويعكس التزام الشركة بتحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية إقليمياً وعالمياً.
وتضمنت أجندة تدشين المشروع فقرات تدريبية لمدة أربعة أيام لأكثر من خمسين مهندساً من العاملين في قطاع النفط والغاز من مختلف المؤسسات والشركات النفطية العاملة في القطاع بهدف دعم صناعة البترول المصرية وتنمية الكفاءات الشابة وتدريبها بأحدث طرق التكنولوجيا المختصة في تطوير حقول النفط باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعد دراجون أويل من أوائل الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط التي توسعت في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف التخصصات، حيث يعكس هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوفير أفضل بيئة عمل لشركات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز.

دبي
دراجون أويل
آخر الأخبار
آثار معارك وقصف على خاركيف
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجمات على أوكرانيا
اليوم 16:57
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
«المركزي» يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية
اليوم 16:47
مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
اقتصاد
‏3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:46
انفجار سيارة في موسكو
الأخبار العالمية
انفجار سيارة مفخخة في موسكو
اليوم 16:44
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
الرياضة
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
اليوم 16:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©