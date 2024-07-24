الدار العقارية تُطلق برجاً مكتبياً على شارع الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار العقارية، اليوم، خططها لتطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي.

يتضمن المشروع تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية، ليقدم للزوّار مساحات تجارية عالية الجوّدة تكملها تجربة ضيافة راقية وخيارات متنوعة من المطاعم في موقع استراتيجي فريد.



يقام البرج على قطة أرض تجارية مميزة بنظام التملك الحر، وهي من أواخر قطع الأراضي المزدوجة المتبقية غير المطوّرة في هذا الموقع الاستراتيجي، وسيضم مساحات مكتبية عالية الجوّدة من الفئة الممتازة ستكون الأفضل ضمن فئتها، ويستهدف تصميمه تلبية أرقى معايير الاستدامة.

وسيوفر المشروع، المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027، ربطاً سلساً مع شبكات النقل الرئيسة بالإمارة، حيث يقع على مسافة قريبة، سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات.



ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ويأتي استكمالاً لخططها التي كشفت عنها في عام 2023 لتطوير مجموعة من الأصول التجارية الجديدة ضمن ثلاث وجهات رئيسة بأبوظبي، استجابةً للطلب المتزايد من المستأجرين من كبرى الشركات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء الدولة.



وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تُمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسة بالإمارة. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققته الدار في القطاعين السكني واللوجستي بالإمارة، نتطلع إلى تطوير هذا البرج المكتبي الفريد ذي الموقع الاستراتيجي بجوار أحد أبرز مراكز المال والأعمال في دولة الإمارات. وسنوظف في هذا المشروع خبرات الدار الواسعة ومعرفتها الغنية في تطوير مشاريع عقارية متميزة، وسيلبي الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من جانب الشركات الجديدة في السوق، والأخرى التي تتطلع إلى نقل مقرات أعمالها إلى وجهات جديدة».