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اقتصاد

‏3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
24 يوليو 2024 16:46

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 3.03 مليار درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول لعام 2023. 

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وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 3.42 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.سجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 25% لتبلغ 5.35 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 4.26 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها خلال العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي في الإيرادات من الرسوم.
ارتفعت إيرادات المصرف خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة مع الربع السابق.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: "خلال النصف الأول من عام 2024، واصلنا تحقيق نمو قوي ومتوازن عبر كافة قطاعات أعمالنا مدعوماً بالنمو القوي في التمويل، ونجاحنا في تنويع مصادر التمويل، وتركيزنا المستمر على تعزيز وبناء مصادر إيرادات متنوعة".
"خلال النصف الأول من عام 2024، واصلنا تحقيق نمو قوي ومتوازن عبر كافة قطاعات أعمالنا مدعوماً بالنمو القوي في التمويل، ونجاحنا في تنويع مصادر التمويل، وتركيزنا المستمر على تعزيز وبناء مصادر إيرادات متنوعة".بدوره، قال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: «شهدت الكفاءة التشغيلية للمجموعة تحسناً ملحوظاً على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.6%، ما يعكس قدرتنا على تحقيق دخل أعلى مع الحفاظ على الإدارة المنضبطة للتكلفة وفي الوقت نفسه استمرار الاستثمارات في الأفراد والمنتجات والتكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا. على الصعيد الرقمي، حققنا تقدماً استثنائياً في تحديث بنيتنا التحتية للارتقاء بخدمة المتعاملين وأتمتة العمليات لتصبح الخدمات المصرفية أسرع وأسهل وتكون متاحة للجميع. وتجاوز عدد مستخدمي تطبيقنا للهاتف المحمول المليون مستخدم مسجل، مما يعكس الإقبال المتزايد على منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي.
كما تحسنت جودة الأصول فوصلت نسبة الأصول المتعثرة إلى 4.7%، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام 2018 وذلك نتيجة للإدارة النشطة لمحفظة الأصول إلى جانب معايير الاكتتاب القوية».

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